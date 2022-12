Euer Most Wanted-Spiel 2023 kommt von Nintendo

Das Spielejahr 2023 ist bislang von Starfield über Hogwart's Legacy bis Diablo 4 vollgepackt mit großen Neuerscheinungen namhafter Publisher und Entwickler. Wir hatten euch daher vor wenigen Tagen gefragt, auf welches Spiel ihr euch am meisten freut. Während bei der Umfrage im vergangenen Jahr mit Horizon Forbidden West noch ein PlayStation-Exklusivspiel das Rennen machte, erscheint euer sehnlichst erwarteter Titel diesmal für die Nintendo Switch.

Auf diese zehn Spiele freut ihr euch am meisten:

Insgesamt haben an unserer Umfrage 4.520 Personen teilgenommen. Das sind 1.329 Votes mehr als bei unserer Most Wanted-Umfrage im vergangenen Jahr, was uns riesig freut. Daher an dieser Stelle auch einmal mehr ein großes Dankeschön an euch für die rege Teilnahme.

Das Most Wanted 2023 der GamePro-Community

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

1:38 Hier seht ihr den ersten Gameplay-Trailer zu Tears of the Kingdom

Läuft alles nach Plan, erscheint der Nachfolger zu Breath of the Wild am 12. Mai 2023 exklusiv für die Nintendo Switch. Bei der Geschichte und einem Großteil der Neuerungen hält sich Nintendo aktuell noch bedeckt. Was wir allerdings bislang über das Action-Rollenspiel wissen, haben wir für euch in einem Übersichtsartikel zusammengefasst.

Keine Überraschung: Dass Tears of the Kingdom nach dem großen Erfolg von Breath of the Wild das Rennen macht, hat uns nicht überrascht. Auch auf den diesjährigen Game Awards konnte sich Links kommendes Abenteuer vor Final Fantasy 16, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 und Starfield durchsetzen und den Most Wanted-Award abstauben.