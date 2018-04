Xbox One - Xbox One X-Enhancement für Red Dead Redemption & mehr abwärtskompatible Xbox-Klassiker

Gute Neuigkeiten für alle Besitzer einer Xbox One oder einer Xbox One X: Microsoft fügt weitere Titel zum Abwärtskompatibilitäts-Programm hinzu. Außerdem bekommen gleich mehrere Xbox 360-Klassiker Xbox One X-Enhancements spendiert. Die Updates lassen Spiele wie Red Dead Redemption, Portal 2 oder Star Wars: The Force Unleashed in neuem Glanz – und 4K erstrahlen.

Weitere Xbox-Klassiker kommen auf Xbox One

Dank des Abwärtskompatibilitäts-Programms von Microsoft können wir ab dem 17. April auch folgende Spiele auf der Xbox One zocken:

Abwärtskompatibilität: Star Wars-Hits folgen später

Wer die Xbox-Klassiker bereits in der Original-Diskversion besitzt, kann diese einfach einlegen und muss nicht nochmal zahlen. Am 26. April sollen diese Titel folgen:

Xbox One X-Enhancements für Read Dead Redemption & Co

Ab sofort können wir die folgenden Xbox 360-Spiele dank Xbox One X-Update in bisher ungekannter Qualität genießen.

Insbesondere die Vorstellung von Red Dead Redemption in 4K versetzt gerade das halbe Internet in Verzückung. Hier könnt ihr euch schon mal einen ersten Eindruck von dem immensen Unterschied verschaffen. Die perfekte Beschäftigung, um sich die Zeit bis zum Release von RDR2 zu vertreiben.

Was haltet ihr von Red Dead Redemption in 4K?