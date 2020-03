Dieses spaßige Xbox One-Spiel bekommt ihr jetzt geschenkt

Falls ihr aktuell auf der Suche nach einem spaßigen Multiplayer-Spiel seid, das ihr mit mehreren Freunden gemütlich zocken könnt, dann haben wir was für euch. Entwickler Jackbox Games, die für ihre Partyspiele wie You Don't Know Jack bekannt sind, verschenken aktuell ihr neuestes Spiel Drawful 2. Kostenlos herunterladen könnt ihr euch das Spiel für Xbox One, PC und iOS.

Beeilt euch: Aktuell ist noch nicht bekannt, wie lange das Spiel kostenlos bleibt. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass das Angebot zeitlich limitiert ist.

Drawful 2 kostenlos für Xbox One

Da aufgrund der Corona-Pandemie aktuell viele Menschen den Großteil ihrer Zeit zu Hause verbringen, haben sich die Entwickler für ein sogenanntes Social Distancing-Geschenk entschieden. Ein coole Idee, wie wir finden.

Drawful 2 is now free for #XboxOne and free in the #EpicGames store (Windows/Mac)! For a full list of platforms running our #SocialDistancing Drawful 2 giveaway, visit our site: https://t.co/pgUrU2EXZc pic.twitter.com/8jyUBindlX — Jackbox Games (@jackboxgames) March 27, 2020

Drawful 2 könnt ihr nämlich nicht nur zusammen mit 3 bis 8 Spielern im lokalen Multiplayer spielen, auch können via Stream theoretisch Tausende mitmachen.

So funktioniert Drawful 2

Mit dem Smartphone oder einem Tablet zeichnet ihr witzige und verrückte Bilder. Die Aufgabe der anderen Spieler ist es nun herauszufinden, was ihr euch da ausgedacht habt. Ihre Tipps werden anschließend zu Multiple-Choice-Antworten. Im Anschluss werden diese für tausende weitere Zuschauer freigegeben, die jetzt miträtseln dürfen.

Welche Spiele ihr sonst noch aktuell kostenlos spielen könnt, haben wir für euch (siehe Box oben) zusammengefasst. So könnt ihr unter anderem Ghost Recon Breakpoint an diesen Wochenende gratis testen oder einen ersten Blick in den Multiplayer-Shooter Predator: Hunting Grounds werfen.