Xbox One X im Bundle mit PUBG für 430 Euro - PS4 Pro Star Wars Limited Edition stark reduziert

Die Technik-Kracher von Otto.de an diesem Wochenende versprechen euch nicht nur ein sehr günstiges Nintendo Switch-Bundle, sondern auch günstige Bundles für PS4 und Xbox One. Dabei bekommt ihr die Xbox One X 1 TB im Bundle mit Playunknown's Battleground für nur 429,99 Euro. Das ist in der Tat ein sehr guter Preis für Microsofts-Flaggschiff.

Die aktuell leistungsstärkste Konsole überzeugt natürlich vor allem mit seiner Power und der dadurch möglichen Darstellung von nativem 4K-Gaming.

Xbox One X 1 TB + PUBG für 429,99 Euro

Außerdem gibt es die PS4 Pro 1 TB in der speziellen Star Wars Battlefront 2 Limited Edition günstiger. Dem Bundle liegt zudem Star Wars Battlefront 2 Elite Trooper Deluxe Edition bei. Die Konsole und der Controller sind im Star Wars Battlefront-Design gehalten.

Mit der Pro könnt ihr zum Beispiel Hits wie Horizon: Zero Dawn oder kommende Titel wie God of War oder Spider-Man in besonderer Grafikpracht genießen.

PS4 Pro 1 TB Limited Star Wars Battlefront 2-Edition für 379,99 Euro

Die Angebote gelten bis zum 15. April oder solange der Vorrat reicht. Bis zum 16. April könnt ihr außerdem eine 100 Tage Zahlpause ohne Aufpreis nutzen. Bei Otto.de gibt es außerdem die Möglichkeit eine unkomplizierte Ratenzahlung abzuschließen.