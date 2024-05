Xbox-Chef Phil Spencer hat die Nuke in Fallout 76 freigeschaltet und könnte sich für den Angriff auf sein Camp revanchieren

Atombomben sind selbstverständlich nicht witzig, zum Glück geht es hier aber nur um Ereignisse im Spiel Fallout 76.

Es wirkt natürlich immer ein bisschen fragwürdig, in Spielen einfach so Atombomben einsetzen zu können. In der Fallout-Reihe spielen die Massenvernichtungswaffen aber schon immer eine wichtige Rolle und seit dem dritten Teil könnt ihr sie auch selbst einsetzen.



In Fallout 76 wurde kürzlich erst das Camp von Phil Spencer mit so einer Nuke angegriffen. Jetzt hat der Xbox-Chef aber selbst die Quest beendet, um die schlimmste aller Bomben freizuschalten. Plant er womöglich, sich zu rächen?

Phil Spencer kann jetzt selbst Atombomben in Fallout 76 zünden, das zeigen seine Errungenschaften

Darum geht's: Phil Spencer, Microsoft und die ganze Xbox-Sparte stehen stark in der Kritik, weil sie nicht wie versprochen kleine Studios unterstützen, sondern die Studios lieber schließen und Leuten kündigen. Zuletzt hatte es Hi-Fi Rush-Entwickler Tango und drei andere Studios getroffen.

Zunächst wurde vermutet, dass der ingame-Angriff auf Phil Spencers Fallout 76-Camp in Folge dieser Schließungen stattgefunden hätte – was aber nicht der Fall war. Das Ziel, Phil Spencers Lager zu verstrahlen, hatte sich der Spieler bereits vor einigen Wochen gesetzt.

Gegenschlag jetzt möglich: Da Phil Spencer kein privates Profil nutzt, sondern seine Errungenschaften und Aktivitäten für alle frei einsehbar sind, wissen wir, was da los ist. Einem besonders aufmerksamen Fan und Content Creator ist jetzt aufgefallen, dass der Xbox-Chef einen ganz bestimmten Erfolg in Fallout 76 freigeschaltet hat: Den, jetzt Nukes einsetzen zu können.

Das bedeutet, dass er die Quest Officer on Deck absolviert hat und nun in der Lage ist, selbst eine Atombombe in Fallout 76 abzufeuern. Bisher hat er das aber noch nicht getan (sonst hätte er auch schon den Xbox-Erfolg dafür bekommen) und wir wissen natürlich nicht, ob er sich wirklich an dem Spieler rächen will, der sein Camp attackiert hat.

Was macht so eine Nuke? In Fallout 76 sterbt ihr nicht automatisch, wenn eine Atombombe in eurer Nähe gezündet wird. Aber das komplette Gebiet ist danach stark verstrahlt und haufenweise hochstufige Gegner tauchen auf, um euch das Leben schwer zu machen. Im eigenen Camp kann das natürlich ziemlich anstrengend sein.

Glaubt ihr, dass Phil Spencer auf Rache sinnt und die Nuke über dem Lager des Spielers zündet, der auch seines angegriffen hat?