Fallout 76-Fan findet Xbox-Chef Phil Spencer im Spiel und schmeißt Atombombe auf sein Lager - 'Er war für mich der Endgegner'

Phil Spencer dreht in vielen Spielen regelmäßig seine Runde und lebt dabei offenbar gefährlich.

Manche Spieler*innen, die mit der Hauptquest in Fallout 76 fertig sind, setzen sich anschließend eigenständig neue Ziele. Und manche davon sind ziemlich kurios. So wie von dem Spieler, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Xbox-Chef Phil Spencer im virtuellen Wasteland zu erledigen, der dort regelmäßig seine Runden dreht.

Und dieses Ziel wurde nun offenbar erreicht. Auf X/Twitter machte nämlich ein Bild die Runde, das das Camp des Xbox-Chefs zeigt – inmitten eines roten Kreises, der einen Atombombenangriff anzeigt. Der dafür verantwortliche Spieler mit dem Nicknamen "real1090snake" meldete sich kurz darauf mit einer "Schuldig"-Antwort.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dem Magazin Kotaku bestätigte er anschließend sein kurioses Fallout 76-Ziel und dass er Phil Spencer offenbar schon länger auf dem Kieker hatte. Er teilte weitere Screenshots, die seine "Fehde" mit Phil Spencer belegen:

Ich habe schon seit einiger Zeit vor, ihn zu fangen, um zu sehen, ob er zu einem Kampf bereit ist. [...] Er springt auf der Karte herum, weil er immer sofort von Spielern umringt ist. [...] In meinen Augen war er der Endgegner. [...] In einem RPG bin ich lieber der Bösewicht.

Kein Zusammenhang mit aktuellen Ereignissen

Der Xbox-Chef steht derzeit unter anderem wegen der Schließung von vier Microsoft First-Party-Studios wie Tango Gameworks und Arkane Austin in der Kritik. real1090snake sagt aber ausdrücklich, dass sein Ingame-Anschlag nichts mit den aktuellen Ereignissen zu tun hat.

"Ich habe darüber gescherzt, ihn anzugreifen, weil er unsere Gefühle verletzt hat … [aber] das war schon Wochen vorher meine Aufgabe."

Sieht also ganz so aus, als habe der Spieler nun sein Ziel erreicht. Was er sich als neue Aufgabe gesetzt hat, ist nicht bekannt.

Fallout 76 ist ein Prequel zu den sonstigen Fallout-Teilen und setzt im Gegensatz zu denen voll auf Multiplayer. Gemeinsam erkunden Spieler*innen das Ödland und bauen dank des C.A.M.P.-Systems Siedlungen auf.

Zum Launch des Spiels im November 2018 gab es unter anderem wegen zahlreicher Bugs und technischer Fehler viel Kritik. Bethesda besserte aber nach und machte den Titel mit diversen Updates über die Jahre zu einem deutlich besseren Spiel.