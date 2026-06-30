Xbox-Reset: Microsoft macht offenbar erstmal keine Game Pass-Deals mit Third Party-Studios mehr

Der Xbox Game Pass befindet sich quasi permanent im Umbruch und jetzt gibt es vielleicht erstmal keine neuen Deals.

Bei Xbox stehen die Zeichen auf Sturm. Erst kürzlich wurde gemunkelt, dass bald die nächste große Entlassungwelle ansteht, die Xbox-Konsolen werden nochmal teurer und jetzt heißt es, dass womöglich erst einmal keine weiteren Game Pass-Verträge mit Third Party-Studios geschlossen werden sollen.

Xbox Game Pass-Deals mit Third Party-Studios angeblich pausiert

In einem Podcast-Gespräch berichtet Kaboodle Games-Partner Fernando Rizo, er habe auf einem Industrie-Event in Italien aus mehreren Richtungen gehört, dass sich der groß angekündigte Xbox-Reset wohl auch auf Game Pass-Vereinbarungen mit Third Party-Studios auswirken werde. Offenbar sollen erst einmal keine neuen geschlossen werden.

1:12:44 Xbox-Beben: Gaming steht vor einem radikalen Umbruch

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Was genau das für den Xbox Game Pass bedeutet – der kürzlich erst wieder günstiger wurde, nachdem die Preiserhöhungen Microsoft wohl sehr viele Nutzer*innen gekostet hatten) – bleibt unklar. Auf die Frage hin, ob neue Deals wohl komplett zunichtegemacht werden, antwortet Fernando Rizo, er gehe von einer Pause aus (via VGC).

"Was man so hört, ist, dass viele Leute, die im Gespräch für Game Pass-Deals waren – also weißt du, noch war nichts unterschrieben, aber die Deals waren in fortgeschrittenen Verhandlungen – allen wurde der Boden unter den Füßen weggezogen." "Ich glaube, sie versuchen, einen Weg zu finden, das ist zumindest mein Eindruck. Aber ja, im Moment sieht es so aus, als wäre ein Game Pass-Deal, wie wir ihn bei Kaboodle Anfang des Jahres gemacht haben ... Ich habe das Gefühl, dass es einer der letzten gewesen sein könnte, die sie machen."

Keine Deals, Entlassungen und Co.: Alles Teil des großen Xbox-Resets?

Das dürfte mit dem von CEO Asha Sharma angekündigten Reset der Gaming- und Xbox-Sparte bei Microsoft zu tun haben. Dazu gehört wohl auch, dass das nächste Call of Duty nicht direkt im Game Pass kommt, dass der Game Pass günstiger wurde und dass es jetzt wieder mehr Konsolen-exklusive Xbox-Spiele geben soll.

Aber wohl auch jede Menge Entlassungen und Kürzungen: Vor wenigen Wochen machte das Gerücht die Runde, dass die Zukunft der Xbox-Studios Double Fine Productions (Psychonauts), Undead Labs (State of Decay), Compulsion (South of Midnight) und Ninja Theory (Hellblade) ungewiss sei. Mehrere Hundert Jobs und damit die bisher größte Entlassungwelle bei Xbox wird erwartet.

Einige dieser Studios spalten sich laut Branchen-Kenner Jason Schreier vielleicht auch einfach nur ab und werden unabhängig, manche finden womöglich eine andere Heimat. Aber dass es zu Kürzungen und Entlassungen kommt, scheint sicher zu sein. Die dürften jetzt bald angekündigt werden, weil heute, am 30. Juni das Quartal des Finanzjahres zu Ende geht (via GamesBeat).

Es gibt auch Widerstand

Bei Microsoft und seinen diversen Unter-Unternehmen haben sich innerhalb der letzten Jahre und Monate vermehrt Gewerkschaften gebildet. Die Communications Workers of America (CWA) geht bei einer Pressekonferenz hart mit Microsoft und Xbox ins Gericht (via Kotaku):

"Das Geld ist da, die Führung wählt einfach aus, wohin es geht und wer bezahlt."

Sie verlangen Beweise angesichts der 96,5 Millionen Dollar Gehalt von Microsoft-CEO Satya Nadella im letzten Jahr und auch angesichts der Milliarden, die Microsoft in KI pumpt, dass dem Unternehmen wirklich das Geld fehlt.

"Sie entscheiden sich einfach, uns nicht zu schützen."

Einige Gewerkschaften haben es wohl schon geschafft, bestimmte Vereinbarungen und Bestimmungen im Falle von Entlassungen zu verhandeln. Viele andere seien aber auch noch nicht so weit fortgeschritten und vermuten, dass die Führungsebene diese Gespräche absichtlich verzögert, um die Betroffenen einfacher und für das Unternehmen günstiger feuern zu können.

Was sagt ihr zu dem ganzen Schlamassel? Was glaubt ihr, wird aus Xbox und dem Game Pass?