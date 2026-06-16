Microsoft kündigt Nachfolger großer Xbox-Marke an – schließt eine Woche später das Studio

Es ist zum Schreien!

Vor etwas mehr als einer Woche berichteten wir über die Ankündigung von Senua, dem neuen Ableger der Hellblade-Reihe aus dem Hause Ninja Theory. Vor drei Tagen äußerten sich die Devs noch zur geplanten Spielzeit des Spiels. Und heute erfahren wir, dass Microsoft das Studio schließen möchte.

Microsoft schließt Ninja Theory

Wie The Verge in der Nacht von Montag auf Dienstag berichtet, soll die britische Spieleschmiede Ninja Theory überraschend geschlossen werden. Das wurde den Mitarbeitenden wohl in einem Call am Montag mitgeteilt.

Schon vorher am Tag gab es Berichte von Bloomberg, dass sich andere Studios mit Microsoft in Verhandlungen über eine Abspaltung befinden, darunter Compulsion Games (zuletzt South of Midnight) und Double Fine (zuletzt Kiln & Keeper).

Allen drei Studios steht es wohl offen, sich freizukaufen oder alternativ einen potenten Käufer zu finden – dennoch ist es wahrscheinlich, dass viele Menschen in jedem Fall erst einmal ihren Job verlieren und die Arbeiten an den aktuellen Projekten vorerst zum Erliegen kommen.

Bereits letzte Woche veröffentlichte ebenfalls Bloomberg einen Report darüber, dass bei Xbox radikale Budgetkürzungen und eine signifikante Anzahl von Entlassungen anstünden – genau das scheint jetzt ins Rollen zu kommen.

2:02 Senua kehrt überraschend für ein neues Hellblade zurück

Autoplay

Insbesondere bei Ninja Theory kommt die geplante Schließung aber überaus überraschend, immerhin kündigte das Team erst vor etwas mehr als einer Woche ihr nächstes großes Spiel Senua auf dem hauseigenem Xbox Games Showcase an.

Der Vorgänger Hellblade 2 zählte zu den grafischen Aushängeschildern der Xbox Series und Phil Spencer nutzte den ersten Trailer damals, um uns zu zeigen, was mit der neuen Microsoft-Konsole alles möglich sei. Die Reihe gehörte mittlerweile zu den bekanntesten neuen Xbox-Marken.

Wie es mit dem Nachfolger nun weitergeht, ist ungewiss. Anfragen seitens The Verge an Microsoft selbst blieben bisher unbeantwortet. Wir halten euch mit den weiteren Entwicklungen aber definitiv auf dem Laufenden.

Was denkt ihr über die Meldung? Hättet ihr mit so harten Maßnahmen gerechnet oder fallt ihr gerade ebenfalls aus allen Wolken? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!