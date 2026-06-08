Xbox bringt Exclusives wieder zurück - Diese 2 Games kommen nur für die Xbox - nicht timed exclusive, sondern dauerhaft

Microsoft bringt Xbox-Exklusivspiele zurück – beginnend mit zwei kommenden Titeln.

Xbox macht ernst. Nachdem die neue Chefin Asha Sharma bereits Ende April andeutete, die Strategie des Unternehmens bezüglich Exklusivität überdenken zu wollen, hat Microsoft im Rahmen des gestrigen Xbox Games Showcases die ersten beiden Titel angekündigt, die ausschließlich für die Xbox Series X/S erscheinen sollen.

Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution erscheinen nur für die Xbox

7:14 Gears of War: E-Day zeigt uns Gameplay und Release-Datum – und verzichtet auf die PS5

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Bei diesen beiden Xbox-Exklusives handelt es sich um folgende kommende Spiele:

In einem aktuellen Xbox Wire-Blogpost stellte Microsoft noch einmal klar, dass es sich bei den oben genannten Spielen ausdrücklich nicht um zeitexklusive Titel handelt. Heißt: Sowohl das neue Gears als auch Clockwork Revolution werden im Nachhinein nicht für die PS5 veröffentlicht.

Ebenfalls wichtige Info: Wie Microsoft im Xbox Wire-Beitrag außerdem schreibt, sollen alle bislang angekündigten Multiplattform-Titel auch Multiplattform-Titel bleiben. Dazu gehören unter anderem Halo: Campaign Evolved, das am 28. Juli 2026 nicht nur für die Xbox Series X/S, sondern auch für den PC und die PS5 erscheint, sowie sehr wahrscheinlich Forza Horizon 6, das nachträglich noch für PS5 erscheinen soll. Ein Release-Datum hierfür gibt's aber noch nicht.

Auch Fable ist nicht nur für die Xbox Series X/S und den PC geplant, sondern auch für die PlayStation 5. Playground Games' kommendes Open World-RPG erscheint am 23. Februar 2027.

"Wir möchten, dass sich die Menschen wegen großartiger Spiele und Erlebnisse für Xbox entscheiden. Dazu gehört auch, euch etwas zu bieten, das für die Xbox entwickelt wurde", schreibt Xbox-Chefin Asha Sharma auf X.

Mehr zum Thema Xbox Games Showcase 2026: Alle wichtigen Ankündigungen, Spiele und Trailer im Überblick von Tobias Veltin

Alle weiteren Highlights und Ankündigungen des Xbox Games Showcases 2026 findet ihr in der oben verlinkten GamePro-Übersicht.

Freut ihr euch auf die kommenden beiden Xbox-Exclusives und was war euer persönliches Highlight des gestrigen Xbox Games Showcases?