Xbox soll angeblich schickes PS4-Feature bekommen und ich will das unbedingt auch für die PS5

Falls Xbox Series X/S tatsächlich einen Editor für dynamische Hintergründe bekommen sollte, freue ich mich darüber. Ich werde dann sicherlich damit rumspielen, denn individuelle Design-Anpassungen sprechen mich immer und überall an.

Diese Option will ich unbedingt auch auf der PS5. Von der PS4 war ich es gewohnt, coole Themen mit Musik-Untermalung zu nutzen. Die Standard-Menü-Musik der PS5 musste ich ganz schnell abstellen. Zwar soll sie sicher entspannend wirken, aber mich hat sie in den Wahnsinn getrieben. Ich habe sofort mein God of War-Thema vermisst.

Auch die Bilder der Apps oder Spiele, die automatisch erscheinen, wenn ich etwas angewählt habe, finde ich meist relativ langweilig. Dagegen kann ich auf der Xbox Series wenigstens mein Heiße Schokoladen-Erfolgsbild aus Visage als Hintergrund nutzen (fragt nicht).