Xbox Game Pass im Mai 2022: Alle neuen Spiele und Abgänge

Der April neigt sich dem Ende zu und deshalb lohnt sich schon jetzt der Blick auf die neuen Spiele im Xbox Game Pass für den Mai 2022. Wir fassen für euch zusammen, welche neuen Titel in den Service kommen – und welche ihn verlassen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele immer in zwei Monatshälften aufgeteilt sind, wird dieser Artikel von uns regelmäßig aktualisiert.

Diese Xbox-Spiele sind im Mai 2022 neu im Game Pass

Noch hat Microsoft die Spiele für den Mai nicht bekannt gegeben. Jedoch wissen wir bereits von sehr vielen Titeln, die im Mai hinzugefügt werden:

Loot River (03. Mai)

(03. Mai) Citizen Sleeper (05. Mai)

(05. Mai) Trek to Yomi (05. Mai)

(05. Mai) Eiyuden Chronicle: Rising (10. Mai)

(10. Mai) Floppy Knights (24. Mai)

(24. Mai) Hardspace Shipbreaker (24. Mai)

(24. Mai) Sniper Elite 5 (26. Mai)

(26. Mai) Pac-Man Museum+ (27. Mai)

Mehr Ubisoft im Game Pass: Nachdem Microsoft die Kooperation mit Ubisoft angekündigt hat, um den Abo-Service Ubisoft+ auf die Konsole zu bringen, geht diese Zusammenarbeit jetzt weiter und es kommen weitere Spiele in den Game Pass. Den Anfang machen Assassin's Creed Origins und For Honor Marching Fire Edition. Zu letzterem steht bisher nur die Standard Edition auf Konsolen im Service zur Verfügung.

Gerücht um ein weiteres Spiel: Das Anti-Kriegsspiel This War of Mine bekommt anscheinend eine neue Version namens Final Cut. Diese ist im Xbox Store aufgetaucht und wird als Game Pass-Spiel angegeben. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es noch nicht.

Highlights im Mai 2022

Sniper Elite 5

Genre: Action

Action Release: 26. Mai 2022

Darum geht's: In Sniper Elite 5 geht es wenig überraschend erneut in den Zweiten Weltkrieg. Scharfschütze Karl Fairburne kämpft sich dieses Mal durch Frankreich und muss ganz in Serientradition in unterschiedlichen Szenarien diverse Aufgaben erfüllen und Ziele ausschalten. Dafür nutzt er zahlreiche Stealth-Mechaniken und sollte vorsichtig vorgehen, um nicht frühzeitig entdeckt zu werden.

Trek to Yomi

Genre: Action

Action Release: 05. Mai 2022

Darum geht's: Als Samurai Hiroki müsst ihr Rache nehmen, nachdem er es nicht geschafft hat, die Menschen zu retten, die er beschützen sollte. Dafür schnetzelt ihr euch in einer Seitenansicht durch Gegnerwellen. Das Besondere an dem Spiel ist die Schwarz-Weiß-Optik, die an klassische Samurai-Filme aus Japan erinnert.

23 8 Ghost of Tsushima in 2D Trek to Yomi hat mich bislang total begeistert

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Mai 2022

Noch wissen wir nicht, welche Spiele im Mai den Game Pass verlassen werden. Die Bekanntgabe wird voraussichtlich nächste Woche stattfinden. Sobald wir mehr wissen, werden wir diesen Artikel um weitere Spiele, Abgänge, DLCs und andere Perks aktualisieren.

Alle Infos zum Game Pass

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service für die Xbox Series X/S sowie die Xbox One, der euch Zugriff auf über 400 Spiele gibt. In der Standard-Variante könnt ihr lediglich auf die normale Bibliothek des Game Pass zugreifen. Mit Ultimate, das etwas mehr kostet, bekommt ihr auch noch eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft, Zugang zum Cloud Gaming, dem PC Game Pass sowie EA Play.

Die wichtigsten Informationen zum Service haben wir in unserem großen Übersichtsartikel zum Xbox Game Pass zusammengefasst.

