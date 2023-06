Offizielle Barbie-Xbox enthüllt und ja, sie ist pink und wird mit Puppenhaus geliefert

So sieht die Xbox Series S im Barbie-Design aus.

Es ist noch gar nicht lange her, da berichteten wir über eine Xbox Series S-Special Edition im abgefahrenen Oreo-Cookie-Design. Damals schrieben wir, dass es mittlerweile in schöner Regelmäßigkeit Special Edition-Konsolen gibt. Und die nächste ist soeben angekündigt worden.

Konsole samt Traumhaus – kein Witz!

Denn Microsoft bringt in Kooperation mit Mattel und Warner Bros. anlässlich des im Juli startenden Barbie-Kinofilms eine Xbox Series S im knallpinken Barbie-Design heraus. Und nicht nur die Konsole selbst, sondern auch noch ein thematisch passendes Traumhaus mit mehreren Etagen (!), in das ihr die Konsole platzieren könnt, sowie einen Controller mit vier wechselbaren Faceplates.

Hier könnt ihr euch die Konsole anschauen:

Die Konsole kommt mit passendem Haus und Controller samt wechselbarer Faceplates.

Wie und wo kann ich die Konsole kaufen? Gar nicht. Microsoft produziert die Special Editions ausschließlich für Gewinnspiele, die im um den Release-Zeitraum des Films auf dem Twitter-Kanal von Xbox sowie den Microsoft Rewards starten werden. Wenn ihr also eine der pinksten Konsolen aller Zeiten gewinnen wollt, solltet ihr in den nächsten unbedingt die Augen aufhalten.

Barbie-Autos in Forza Horizon 5

Die Barbie-Kooperation reicht aber noch über die kuriose Special Edition-Konsole hinaus, sondern betrifft auch alle Forza Horizon 5-Fahrer*innen. Denn die werden in der nächsten Zeit per Ingame-Nachricht auf einen neuen Dowload aufmerksam gemacht. Der stellt dann sowohl eine Barbie-gebrandete Version der Chevorlet Corvette sowie einen Hummer EV Pickup in die virtuelle Garage. Der Download ist kostenlos.

Die aktuelle Barbie-Verfilmung startet am 19. Juli 2023 in den deutschen Kinos. Als Barbie ist Margot Robbie zu sehen, Ken wird von Ryan Gosling verkörpert.

Wie gefällt euch die Special Edition-Konsole anlässlich des Barbie Film-Releases: Wäre sie was für euch?