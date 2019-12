Xbox Series X-Abmessungen: Bild zeigt mögliche Größe der Konsole

Microsoft hat auf den Game Awards 2019 das Design der kommenden Xbox Series X enthüllt. Das fällt etwas anders aus, als wir es von den bisherigen Xbox-Konsolen gewohnt sind und orientiert sich eher an hohen Tower-PCs.

Die exakten Maße hat das Unternehmen noch nicht verraten, aber sie lassen sich bereits ziemlich genau abschätzen.

Die Schätzungen gehen unter anderem auf die Angaben von GameSpot zurück. Das Magazin konnte bereits einen Blick auf die neue Hardware werfen. Allerdings lässt sie sich auch berechnen, denn auf der Vorderseite befindet sich ein USB-A-Port, der genormte Abmessungen hat und somit zum hochrechnen genutzt werden kann.

Letzteres würde ungefähre Maße von 15 x 15 x 30 Zentimeter bedeuten, wie ein Reddit-User bereits ausgerechnet hat. Diese Werte decken sich auch mit dem Ergebnis von Windows Central, die mit 15,7 x 15,7 x 31,2 Zentimetern auf leicht höhere Maße kommen.

Wie das im Vergleich zur aktuellen Xbox One X aussieht, hat IGN mit einem selbstgebauten Modell aus Pappe nachgestellt. Auch hier gilt: Nehmt es nicht zu genau, es ist nur eine ungefähre Schätzung. Für eine grobe Einordnung reicht es aber allemal.

Here’s how big Xbox Series X is on its side (Our Best Guess) vs. XB1X pic.twitter.com/2ahjNDjt8S