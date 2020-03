Xbox Series X-Controller: Microsoft stellt das neue Next-Gen-Gamepad vor

Microsoft bringt noch Ende des Jahres seine neue Xbox Series X auf den Markt. Zu der Next Gen-Konsole existieren schon ziemlich viele Informationen, aber rund um den neuen Controller war es lange Zeit recht still. Jetzt bringt ein hochaktuelles Interview Licht ins Dunkel. Microsofts Senior Xbox Designer Ryan Whitaker verrät, was genau sich am Next Gen-Gamepad ändert und verbessert.

Xbox Series X-Controller: Das verändert Microsoft am neuen Gamepad

Nicht allzu viel: Der Xbox One-Controller (den ihr übrigens auch für Xbox Series X weiter verwenden könnt) stellt bereits eines der besten Gamepads dar, die ihr als Gamer und Gamerinnen in eure Finger kriegen könnt. Dementsprechend hütet sich Microsoft, riesige Veränderungen vorzunehmen, die der Beliebtheit des Controllers im Wege stehen könnten. Die Neuerungen fallen entsprechend eher klein, aber fein aus.

Was ist neu? Im Folgenden gibt es erstmal einen Überblick zu den Informationen aus dem Xbox Wire-Interview, danach widmen wir uns den eigenen Punkten im Detail.

Mehr Komfort: auch für kleinere Hände

Steuerkreuz soll "best of both wolrds" bieten

Konnektivität: mehr Geräte, einfachere Verbindung

Share-Button: schneller & leichter Gameplay teilen

Weniger Latenz: verbesserte Reaktions-Geschwindigkeit

USB-C: Aufladen mit eher verfügbaren Kabeln

Xbox Series X-Controller stellt Komfort in den Fokus

Der Xbox-Designer erklärt, beim neuen Controller wolle sich Microsoft vor allem auf die Bedürfnisse der Fans konzentrieren. Darum seien die Veränderungen unter anderem darauf ausgelegt, dass das neue Gamepad von noch mehr Menschen möglichst komfortabel genutzt werden kann.

Kleine Hände? Kein Problem! Dazu zählt auch die Maßnahme, den Drücker für Personen mit kleineren Händen bequemer zu machen. Und zwar ohne dass der Controller für Menschen mit größeren Händen unkomfortabel wird.

"Wir konnten das erreichen, indem wir die Bumper abgerundet haben, indem Teile rund um die Trigger ebenfalls reduziert und abgerundet wurden und indem wir vorsichtig die Griffe geformt haben."

D-Pad als Kombination: Beim Steuerkreuz des neuen Xbox-Controllers fällt die Veränderung vielleicht als erstes und am meisten auf: Das klassische Steuerkreuz sieht jetzt eher wie eine Mischung aus dem klassischen D-Pad und der Mulde aus, die zum Beispiel der Elite-Controller bietet.

Genau das war wohl auch der Plan, wie Ryan Whitaker verrät: Das beste beider Welten zu kombinieren. In der Mitte gebe es jetzt eine tiefere Mulde, in der der Daumen quasi ruhen könne. Gleichzeitig seien die Richtungen eindeutig und mit geringstem Aufwand steuerbar.

"Gamer werden sofort einen Performance-Boost bemerken."

Konnektivität: Xbox Series X-Controller kann sich mehrere Geräte-Verbindungen merken

Microsoft führt auch einige neue Techniken ein, die auf den ersten Blick nicht direkt erkennbar sind und im Hintergrund werkeln. Dabei geht es ebenfalls vor allem darum, den Spielern und Spielerinnen das Leben zu vereinfachen und das Spielen so angenehm wie möglich zu machen.

Konnektivität: Beispielsweise soll sich der Next Gen-Xbox-Controller schnell und einfach mit allen Geräten verbinden lassen - egal, ob das nun eure Xbox One (S/X), das (iOS-/Android-)Smartphone, ein Tablet oder der Computer ist. Im Vordergrund steht, dass es schnell und einfach geht. Diese Form der Cross-Connectivity beinhaltet auch, dass sich der Controller mehrere Geräte "merken" kann, wie Ryan Whitaker sagt.

Weniger Latenz: Insbesondere für Fans von Shootern und anderen Spielen, bei denen es auf Milisekunden ankommen kann, will Microsoft die Eingabeverzögerungen weiter reduzieren. Das funktioniere mit Hilfe von Dynamic Latency Input (DLI), einer Technik, die dafür sorgt, dass öfter und schneller Informationen hin- und hergeschickt werden.

Share-Button: Wenig verwunderlich ist, dass auch Microsoft wie im Dezember bereits angekündigt mit dem neuen Controller auf eine einfache, schnell und leicht zu handhabende Sharing-Funktion setzt. Der Knopf prangt nun in der Mitte des neuen Controllers.

Wie findet ihr den neuen Xbox Series X-Controller?