Xbox Series X - Xbox-Chef erwartet dramatischen Sprung beim Spielgefühl

Wenn die Xbox Series X Ende dieses Jahres erscheint, wird sie aller Voraussicht nach ein enormes Upgrade in Sachen Rechenpower und Schnelligkeit. Die verbaute Technik verspricht auf dem Papier großes, weswegen Xbox-Fans auf der ganzen Welt auf die ersten echten Gameplay-Szenen aus Series X-Spielen gespannt sind.

Xbox-Chef Phil Spencer hat erst kürzlich die Gerüchte um einen möglichen Mai-Event hochkochen lassen und sich jetzt auf Twitter zu den Verbesserungen der Xbox Series X geäußert. Auf die Frage, welche Technologien den großen Fortschritt ermöglichen würden, antwortete Spencer.

Nochmal zur Erinnerung: DLI ermöglicht die bestmögliche Latenz einer Eingabe, indem die Technologie den kompletten Prozess jederzeit analysiert und entsprechend anpasst. So soll das System auch Eingaben erkennen, die zwischen zwei Frames passieren.

Gemeinsam mit anderen Technologien erwartet Spencer einen gewaltigen Sprung beim Spielgefühl, wie er im Twitter-Post beschreibt und stellt einen spannenden Vergleich an.

RT on console will be great. I'm very focused on the work we are doing around Dynamic Latency Input (DLI). In my view the feel of games this upcoming generation will change as dramatically as any since 2D to 3D given CPU upgrade, DLI, memory bandwidth and SSD.