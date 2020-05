Xbox Series X - So lange dauert das Gameplay-Event am Donnerstag

Am Donnerstag wird Microsoft im Rahmen einer Inside Xbox-Ausgabe erstmals Gameplay von Third Party-Spielen für die Xbox Series X zeigen. Es ist das erste Event aus der "Xbox 20/20"-Kampagne: Ab jetzt will Microsoft monatlich Info-Updates für die neue Konsole geben.

Bereits kurz nach der Bekanntgabe des Gameplay-Events am Donnerstag stellten sich viele die Frage, wie lange das Event wohl dauern könnte. Diese Frage hat Aaron Greenberg von Microsoft auf Twitter beantwortet.

Das ist natürlich noch keine präzise Minutenangabe, steckt aber schon mal einen groben zeitlichen Rahmen. Zeit genug also, um Gameplay von mehreren Third Party-Spielen zu präsentieren.

Common Qs: Thursday show will be under an hour. June news will be done differently than Inside Xbox show. July is the big Xbox Games Studios show, we will go around the world to see first looks & even new game announcements from those creative teams. Will answer more in replies. https://t.co/qMgwS0IRx7