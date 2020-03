Erst kürzlich hat Microsoft das Smart Delivery-Feature für die neue Konsole Xbox Series X vorgestellt. Dank Smart Delivery kauft ihr ein Spiel nur einmal, könnt es aber auf beiden Konsolen, also auf Xbox One und Xbox Series X spielen. Auf der Next-Gen-Konsole gibt es die Titel, die dieses Feature unterstützen, dann in einer technisch verbesserten Version.

Bislang dachten wir, dass hauptsächlich kommende Spiele des Smart Delivery-Feature unterstützen. Doch offenbar schnappt sich Microsoft auch bereits verfügbare – und damit "alte" – Titel und macht sie fit für die Xbox Series X.

Warum wir das vermuten? Weil Xbox-Chef Phil Spencer ein Bild getwittert hat, das das Actionspiel Gears 5 auf gleich zwei Monitoren gezeigt.

Checking out some @GearsofWar "enhancements" with @MikeJRayner and team. Looks better than Gears has ever looked. pic.twitter.com/UimDDHO4Ie — Phil Spencer (@XboxP3) March 4, 2020

Der Hintergrund: Gears 5 wird laut Phil Spencer "enhanced", also verbessert und soll so "besser aussehen, als Gears jemals ausgesehen hat".

Da Gears 5 bereits für die Xbox One X "enhanced" ist, kann es sich also nur um Verbesserungen für eine Xbox Series X-Version handeln. Käufer der neuen Konsole und aktuelle Besitzer von Gears 5 können sich also mutmaßlich am Launch-Tag direkt eine optimierte Version des Shooters herunterladen.

Welche Verbesserungen könnten das sein?

Das Bild ist leider nicht ganz scharf, weswegen der Unterschied der beiden Bilder nicht wirklich sichtbar ist. Denkbar sind natürlich Optimierungen wie:

höhere Framerate (bis zu 120fps)

höher aufgelöste Texturen

Ray Tracing-Unterstützung

Wenn wir bedenken, wie fantastisch Gears 5 bereits auf der aktuellen Xbox One X aussieht, sind wir gespannt, ob und wieweit die Series X-Version diesen Optikbombast noch steigern kann.

Smart Delivery oder "nur" abwärtskompatibel?

Auch wenn wir stark vermuten, dass Gears 5 die Smart Delivery-Funktion unterstützt: Es könnte sein, dass Gears 5 "nur" abwärtskompatibel spielbar sein wird. Die Xbox One-Abwärtskompatibilität der Series X hat Microsoft bereits bestätigt.

Nur: Warum sollte Phil Spencer dann explizit von "enhanced" sprechen?

