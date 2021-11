Gucci-Xbox Series X kostet stolze 10.000 US-Dollar, aber hat immerhin Game Pass

Aktuell bleibt die Xbox Series X durch die globale Knappheit an Halbleiter-Chips weitestgehend ausverkauft. Nur ab und zu kommen schubweise neue Konsolen in die Läden, die jedoch meist nach wenigen Minuten wieder ausverkauft sind.

Wer etwas Geld in die Hand nimmt, hat nun erneut die Chance, eine der begehrten Konsolen zu ergattern. Xbox und Gucci haben nämlich eine eigene Xbox Series X kreiert, die allerdings nicht für jeden zu haben ist.

Xbox Series X im Luxus-Style

Was ist an der Konsole so besonders? Xbox Und Gucci haben sich zusammengetan, um eine luxuriöse Xbox Series X zu designen. Das Gucci Rhombi-Motiv aus den 30er Jahren wurde mittels Laser-Technologie in die Konsole graviert. Das berühmte Doppel-G soll dabei nicht nur für den Urheber Guccio Gucci stehen, sondern auch für „Good Game“.

Zusätzlich wird es zwei Wireless-Controller geben, die mit den berühmten blauen und roten Streifen des Modelabels ausgestattet sind. Am unteren Rand des Controllers prangt der Gucci-Schriftzug. Das ganze kommt in einem edel designten Koffer:

Diese Xbox Series X ist nichts für Scalper

Doch die Xbox Series X ist streng limitiert. Insgesamt wird es 100 dieser Konsolen geben, die ihr ab dem 17. November 2021 nur in verschiedenen Gucci-Stores in New York, Milan oder London erwerben könnt. Auch im Gucci Circolo Berlin wird es die Möglichkeit geben, die Konsole zu kaufen.

Es wird keine Möglichkeit geben, die Xbox Series X online zu erwerben. Das dürfte vor allem Scalpern die Tränen in die Augen treiben, die keine Chance haben, die Konsolen online wegzuschnappen. Doch wer weiß, vielleicht reicht das Vermögen der Scalper ja mittlerweile für einen eigenen Privatjet, mit dem sie in die Luxus-Metropolen der Welt fliegen können, um die streng limitierten Gucci-Konsolen zu kaufen.

Weitere Luxus-Artikel aus der Gaming-Welt im Überblick:

Das Absurde: Die Xbox Series X enthält einen Xbox Game Pass Ultimate. Gucci und Xbox haben leider nicht bekannt gegeben, für wie viele Monate der enthaltene Game Pass reichen wird. Doch wer sich diese schicke Konsole leisten kann, dürfte sich wohl kaum Sorgen über die Länge des enthaltenen Xbox Game Pass machen.

Was haltet ihr vom Design der Luxus-Variante der Xbox Series X?