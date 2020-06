Xbox Series X - Microsoft "arbeitet hart" am großen Juli-Event

Microsoft wird im Juli ein weiteres digitales Event zur Xbox Series X abhalten, in dem unter anderem eine Reihe von First-Party-Spielen für die Next Gen-Konsole gezeigt werden sollen. Einen konkreten Termin gibt es bislang noch nicht, was einige Fans bereits etwas unruhig werden lässt, immerhin haben wir schon Ende Juni.

Kein Wunder also, dass insbesondere in den sozialen Medien regelmäßig nach Updates zum Juli-Event gefragt wird. Und immerhin ein kleines hat nun Marketing Director Aaron Greenberg geliefert, der unter anderem für die Planung des Events zuständig ist. (via Gamespot)

Mehr Infos soll es "bald" geben

Laut Greenberg sei in dieser Woche ein internes Meeting bei Microsoft einberufen worden, in dem das Event und deren Inhalte noch einmal gesichtet und besprochen wurden. Das Team "arbeite hart" daran, das Event vorzubereiten.

Zu allem anderen bittet Greenberg noch um Geduld. Es sei noch zu früh, weitere Details wie ein konkretes Datum oder mögliche Inhalte des Events zu nennen. Laut dem offiziellen Xbox-Twitter-Account wird es aber "bald" mehr Infos geben.

We'll have more info about next month's digital event soon! — Xbox (@Xbox) June 23, 2020

Was Microsoft zeigen könnte

Ein Titel wird auf dem Juli-Event ganz sicher gezeigt. Halo Infinite, das die Launch-Lineup der Konsole Ende des Jahres anführen wird, zu dem es bislang aber noch kein Gameplay-Material zu sehen gab. Es ist äußerst wahrscheinlich, dass Microsoft uns den Master Chief im Juli endlich in Aktion zeigt.

Und darüber hinaus hat Microsoft in den 15 eigenen Xbox Game Studios einige Titel in Produktion, von denen allerdings bislang nur wenige - wie Hellblade 2 oder Everwild - bekannt sind. Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass wir auf dem Juli-Event eine ganze Reihe von Neuankündigungen sehen werden.

Und dann gibt es da ja noch die nicht leiser werdenden Gerüchte um ein zweites Xbox-Modell mit dem Codenamen "Lockhart". Der Juli wäre ein idealer Zeitpunkt, um das Gerät zu präsentieren - wenn es denn überhaupt existiert.

Wir halten euch bezüglich des Juli-Events natürlich weiterhin auf dem Laufenden.