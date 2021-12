Xbox Series X-Knappheit: Microsoft füllt selbst offizielles Halo-Turnier mit Devkits auf

Dass die Current-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X auch über ein Jahr nach ihrer Markteinführung immer noch schwer zu bekommen sind, ist kein Geheimnis. WIE knapp die Konsolen aber in manchen Fällen sind, nimmt teils wirklich kuriose Züge an. So wie in einem aktuellen Beispiel für die Xbox Series X.

Von der waren nämlich kürzlich offenbar auf einem offiziellen Halo-Turnier zu wenig Exemplare verfügbar. Dass schrieb zumindest Tahir Hasandjekic, der Halo eSports und Viewership Lead bei 343 Industries auf Twitter. Demnach mussten auf dem ersten Halo Championship Series Tournament von Halo Infinite Spieler*innen teilweise auf Devkits der Konsole ausweichen, weil zu wenig Retail-Exemplare beschafft werden konnten.

Devkits auch normal einsetzbar

Devkits einer Konsole sind normalerweise nicht für die Allgemeinheit bestimmt, sondern werden Entwicklungsstudios zur Verfügung gestellt, damit diese darauf Spiele für das System entwickeln können. Die Kits können meist in einen Retail-Zustand geschaltet werden und sind dann wie "normale" Konsolen einsetzbar. So auch beim Halo-Turnier, bei dem die Devkits laut Hasandjekic "identisch funktionieren" würden.

Auf den Erfolg des Halo Infinite Champions Series-Turnier hatte der Konsolenmangel indes keinerlei Auswirkungen. Im Gegenteil, gerade auf Twitch, bei dem viele Matches gestreamt wurden, war das Event mit teilweise knapp 200.000 Zuschauer*innen gleichzeitig ein voller Erfolg.

