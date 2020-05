Xbox Series X - Liste aller Third-Party-Studios, aber wo ist Rockstar?

In der letzten Woche konnten wir in einer Inside Xbox-Ausgabe bereits einen Blick auf ein paar der Third-Party-Spiele werfen, die für die Xbox Series X erscheinen werden. Dabei ließ sich schon erahnen, dass Studios aus der ganzen Welt Titel für die Microsoft-Konsole beisteuern werden.

Im Rahmen der Inside Xbox-Episode ist anscheinend auch eine Liste sämtlicher Third-Party-Studios aufgetaucht, die aktuell an Projekten für die Next Gen-Konsole arbeiten. IGN hat sie veröffentlicht, nachfolgend findet ihr sie in alphabetischer Reihenfolge:

Alle Third-Party-Studios mit Projekten für die Xbox Series X

2 Ton Studios

Abstractions

Allods

Amazon Games

Asobo Studio

Athlon Games

Beatshapers

Big Ant Studios

Black Bird Interactive

Black Forest

Blackwood Games

Blitworks

Bohemia Interactive

Bossa

Bugbear

CI Games

Coatsink

Coffee Stain Publishing

Crystal Dynamics

Cyanide Studios

D3t Limited

Daedalic Entertainment

Deck 13

Deck Nine

Deskworks

Dimensional Ink

2K Games

505 Games

Activision Blizzard

Annapurna Interactive

Avalanche Studios

Bandai Namco

Bethesda

Bungie

Capcom

CD Projekt Red

Dontnod Entertainment

Double Eleven

Dovetail Games

Ebb Software

Eidos Montreal

Codemasters

Crytek

Curve

Deep Silver

Devolver

Digital Extremes

EA

Epic Games

Focus Games

From Software

EKO Software

Expansive Worlds

Fat Shark

Finji

Firesprite

Flying Wild Hog

Frontier

Gearbox Publishing

Hi-Rex Studios

Humble Bundle

Koch Media

Konami

Koei Tecmo

Larian Studios

Funcom

Gaijin Entertainment

Gasket Games

Games Farm

Limestone Games

Maximum Games

Modus

My.Games

Paradox

Pearl Abyss

Perfect World

Playism

Private Division

Psyonix

Raw Fury

3 Giants Software

Grimlore Games

Gunfire Games

Hardsuit Labs

Rebellion

Riot Forge

Robolox

Saber Interactive

Sega

Spike Chunsoft

Square Enix

Headup

Io Interactive

Kalypso

Keen Software House

KT Racing

Lightmule Crew

Team 17

Techland

Tencent Games

THQ Nordic

Tiny Build

Ubisoft

Wargaming

WB Games

Mad Fellows

Merge

Microids

Milestone

Nacon

Neopica

Nimble Giant

Outright Games

The Outsiders

Passtech Games

People Can Fly

Pirahna Games

Playdead

Playful Studios

Playwing

PUBG Games

Reef Entertainment

Remedy

Rockfish Games

Roll7

Sad Cat

Shinen

Soedesco

Sold Out

Stellar Entertainment

Stay Bombay

Systemic Reaction

Taleworlds Entertainment

Teyon

The Game Bakers

Three Fields Entertainment

Tripwire

Unknown Worlds

Wo ist Rockstar? Beim Lesen der Liste fallen allerlei prominente Namen ins Auge, einen besonders klangvollen haben wir allerdings vermisst: Rockstar. Das Studio, das unter anderem Grand Theft Auto 5 und Red Dead Redemption 2 aus der Taufe hob, entwickelt derzeit mutmaßlich GTA 6, bei dem es uns wundern würde, wenn es nicht auch für die Xbox Series X erscheint.

Ob es sich hier um einen Fehler handelt und der Name schlicht vergessen wurde ist nicht bekannt. GamePro. de hat deswegen bei Rockstar Deutschland nachgefragt und wartet derzeit noch auf ein Statement.

Take Two nicht als Publisher aufgeführt

Rockstar Games gehört zum Publisher Take Two. Allerdings ist auch der in der Liste der aktuellen Publisher für die Konsole nicht aufgelistet, wie die untere Grafik zeigt.

Was kann das bedeuten? Möglich natürlich, dass auf der Grafik noch nicht sämtliche Publisher enthalten sind - wobei sich die Frage stellt, warum ausgerechnet Take Two als prominenten Namen weglassen sollte. Oder Take Twi hat derzeit tatsächlich keine Projekte für die Xbox Series X in der Mache.

Mehr zur Xbox Series X

Alles weitere zu Microsofts Next Gen-Konsole lest in im großen GamePro-FAQ zur Xbox Series X.