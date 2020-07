Xbox Series X - Xbox-Chef gibt neuen Hinweis auf August-Event

Auf dem Xbox Games Showcase gewährte Microsoft kürzlich einen Einblick in das First Party-Lineup für die Next Gen-Konsole Xbox Series X. Und offenbar geht es schon bald mit neuen Infos zum System weiter. Zumindest, wenn es nach Xbox-Chef Phil Spencer geht.

Denn wie er im Same Brain-Podcast von iJustine sagte, wird es im August Neuigkeiten zur Abwärtskompatibilität der Xbox Series X geben. Spencer sagte wörtlich:

"Ich werde schon bald mehr darüber erzählen können - es sollte August sein. Ich denke, im August haben wir mehr dazu zu sagen."

Schon in der Vergangenheit hatte Microsoft News zur Konsole über den Xbox News Wire veröffentlicht, unter anderem auch den letzten Info-Happen zur Abwärtskompatibilität der Xbox Series X. Eine solche Veröffentlichung ist auch jetzt denkbar.

August-Event mit Abwärtskompatibilität und Series S?

Wesentlich wahrscheinlicher ist allerdings, dass Microsoft für den August ein weiteres Xbox-Event vorbereitet, bei dem die Abwärtskompatibilität (dann womöglich mit finalen Fakten) Thema sein könnte. Über ein August-Event war in der Vergangenheit immer wieder spekuliert worden.

Neben der Abwärtskompatibilität könnte Microsoft auf exakt diesem August-Event dann mutmaßlich auch die Xbox Lockhart/Xbox Series S enthüllen, um die sich seit Monaten Gerüchte ranken. Die Lockhart soll ein abgespecktes Xbox-Modell ohne Laufwerk sein, das zu einem deutlich günstigeren Preis auf den Markt kommen soll.

So oder so: Bis zum Release der Konsole wird Microsoft noch einige Informationen zur Xbox Series X preisgeben, allein schon deswegen, weil bestimmte wichtige Eckdaten noch gar nicht bekannt sind, nämlich der Preis und das konkrete Erscheinungsdatum.