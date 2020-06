Xbox Series X - Neues Crossplattform-Logo mit Xbox One gesichtet

Microsofts Next Gen-Konsole Xbox Series X erscheint Ende des Jahres, neben dem Design des Systems ist auch das Logo für die Konsole bereits bekannt. Jetzt ist allerdings ein zusätzliches Logo aufgetaucht, das den Xbox-Crossplattform-Charakter in den Vordergrund rückt.

Aufgetaucht ist dies erstmals in einem Trailer zu Crash Bandicoot 4 und zeigt neben dem übergreifenden Xbox-Symbol die beiden Xbox-Konsolen in Klammern. So sieht es aus:

Logo als Abbild der Xbox-Strategie

Das Logo unterstreicht damit auch bildlich die zukünftige Strategie von Microsoft, die unter dem Xbox-Namen zukünftig alle Konsolen aus eigenem Hause sammeln und zusammenfassen wird. Die meisten First-Party-Titel werden in der ersten Zeit nach dem Launch für beide Systeme erscheinen, dabei spielt das Smart Delivery-Feature eine wichtige Rolle. Dank dem ihr einen Xbox-Titel nur einmal kaufen müsst, um ihn dann auf allen euren Xbox-Konsolen angepasst spielen zu können.

Im Raum steht weiterhin eine mögliche Xbox Series S, also ein weiteres Konsolenmodell, das die Xbox One X mittelfristig ersetzen könnte. Bislang sind das allerdings nur Spekulationen, möglicherweise erfahren wir im Juli-Event von Microsoft mehr darüber.

Microsoft plant den Release der Xbox Series X für Ende 2020. Ein genaues Datum oder einen Preis für das System gibt es bislang nicht.