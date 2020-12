Xbox Series X: Quick Resume funktioniert jetzt wieder bei mehr Spielen

Eines der besten Features der neuen Xbox Series X stellt zweifellos die Quick Resume-Funktion dar. Nur leider gab es damit einige Probleme, so dass sie für viele Spiele gleich ganz abgeschaltet wurde. Jetzt ist das extrem praktische Feature aber zurück und funktioniert mit einer ganzen Reihe an Titeln wieder, wie zum Beispiel bei Assassin's Creed Valhalla. In Zukunft soll es natürlich irgendwann bei sämtlichen Spielen zur Verfügung stehen.

Quick Resume kehrt zurück, aber noch nicht bei allen Xbox Series X-Spielen

Was ist Quick Resume? Eigentlich zählt es zu den Stärken der Xbox Series X, dass ihr mehrere Spiele quasi parallel laufen lassen könnt. Sie werden im Hintergrund weiter ausgeführt, so dass ihr in Windeseile von einem Spiel ins nächste wechseln könnt. Fast ganz ohne Ladezeiten und ihr könnt genau dort nahtlos weiter machen, wo ihr aufgehört habt.

Das Problem: Weil die Quick Resume-Funktion aber leider noch nicht immer so funktioniert, wie sie das eigentlich sollte, hat Microsoft das Feature bei vielen Spielen ganz abgestellt. Zum Ärger vieler Fans gibt es bei den betroffenen Titeln allerdings keinen Hinweis darauf, was im worst case zum Verlust von Spielfortschritten führen kann.

Quick Resume feiert Comeback: Jetzt kommt das beliebte Feature aber nach und nach endlich wieder zurück. Bereits Ende letzter Woche wurde Quick Resume bei einigen Xbox Series X-Spielen wieder eingeführt. Das heißt, dass nun über 20 für die Xbox Series X optimierte Spiele wieder davon profitieren sollen, unter anderem Assassin's Creed Valhalla, Gears 5 und Yakuza: Like a Dragon.

Diese Beispiele stammen aus der neuesten Folge des Podcasts von Larry "Major Nelson" Hryb. Leider scheint es immer noch keine Liste an Spielen zu geben, auf der jetzt genau nachvollzogen werden könnte, bei welchen Titeln Quick Resume funktioniert – und bei welchen nicht.

Wir haben bei Microsoft nachgehakt, ob sie uns so eine Liste mit den betroffenen Spielen zukommen lassen können. Sobald wir mehr wissen, aktualisieren wir diesen Artikel.

Habt ihr schon unerfreuliche Überraschungen mit dem Quick Resume-Feature erlebt? Bei welchen Spielen habt ihr noch Probleme?