Hinweise auf Xbox Series X-Release Anfang November verdichten sich

Sony hält sich mit Preisen und dem Releasedatum der PS5 immer noch sehr bedeckt. Microsoft ist hingegen etwas aufgetaut und hat immerhin den Releasezeitraum auf November eingegrenzt. An welchem Tag die Xbox Series X genau erscheint, bleibt aber nach wie vor – so wie der Preis – ein Rätsel. Gerüchte lassen aber darauf hoffen, dass die neue Microsoft-Konsole Anfang November, genauer gesagt am 6. November 2020, erscheint.

Händler nennt Termin für neuen Xbox-Controller

In den letzten Monaten gab es unzählige Gerüchte über die Preise und Launchtermine der Next Gen-Konsolen. So langsam wird es aber konkreter, weshalb auch immer wieder der 6. November 2020 als Launchtermin für die Xbox Series X genannt wird.

Während ein Insider angebliche Releasetermine und Preise der Next Gen-Konsolen nennt, bei der allerdings die Xbox Series X für den 5. November angegeben wird, wies bereits vor einigen Wochen ein Controller-Karton auf den 6. November hin.

Controller für den 6. November gelistet: Die Vermutung, dass die Xbox Series X am 6. November erscheint, wird erneut durch ein Listing des russischen Händler Videoigr verstärkt, das auf Twitter geteilt wurde. Dieser nahm den Xbox Series X-Controller für rund 60 US-Dollar mit dem 6. November als Releasedatum in sein Sortiment auf.

Der Release des Controllers muss nicht zwangsweise dem der Konsole entsprechen, aber könnte trotzdem übereinstimmen oder zumindest nah beieinanderliegen. Damit wäre die Xbox Series X für Anfang November, wenn nicht sogar für den 6. November geplant.

Link zum Twitter-Inhalt

Allerdings ist nicht ganz klar, ob der Händler den 6. November angegeben hat, da er über sichere Informationen verfügt, oder ob er die Angaben einfach den gängigen Gerüchten nach angepasst hat.

Offiziell bestätigt ist damit aber weiterhin nichts. Allzu lange dürfte es aber trotzdem nicht mehr dauern, da der November zum Greifen nah ist. Mit welchen Spielen wir dann auf der Xbox Series X direkt loslegen können, könnt ihr hier nachschauen:

62 4 Mehr zum Thema Xbox Series X: Alle bestätigten Launch-Spiele für die neue Xbox

Wie wahrscheinlich findet ihr den 6. November als Termin für den Launch der Xbox Series X?