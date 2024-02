Xbox Series X & S im Angebot: Nur noch für einen Tag günstig in der MediaMarkt MwSt-Aktion kaufen

Nur noch bis 9 Uhr am Montagmorgen gibt's bei MediaMarkt und Saturn die Xbox Series X und S günstiger.

Bei MediaMarkt bekommt ihr gerade einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf fast alles. Dadurch lassen sich nicht nur 4K Smart-TVs, Handys und Tablets, sondern auch Konsolen günstig abstauben. Neben der PS5 Slim und der Nintendo Switch OLED gilt das auch für die Xbox Series X und S. Bei der Series X ist sogar Amazon mitgezogen. Hier müsst ihr nur rechts Amazon als Verkäufer auswählen, dann wird euch der Rabatt an der Kasse einberechnet.

Bei MediaMarkt stehen verschiedene Bundles und Versionen der Konsolen zur Wahl. Auch die 2023 erschienene Xbox Series S mit 1TB Speicher ist dabei. Hier ein paar der besten Angebote, der Mehrwertsteuer-Rabatt wird automatisch im Warenkorb abgezogen:

Alternativ findet ihr die Angebote auch bei Saturn. Die Mehrwertsteuer-Aktion der beiden Händler, die bereits um 9 Uhr am Montagmorgen endet, hält übrigens noch viele weitere Technik-Schnäppchen bereit. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

Xbox Series X oder Xbox Series S kaufen?

Die Xbox Series X bietet ein Disc-Laufwerk und deutlich mehr Leistung als die Xbox Series S.

Bei der Xbox Series S müsst ihr nicht nur auf ein Disc-Laufwerk verzichten, sodass ihr auf digitale Käufe angewiesen seid, sie ist auch nicht so leistungsstark wie die Xbox Series X. Während die Xbox Series X auf Auflösungen bis 4K ausgelegt ist, zielt die Series S auf maximal 1440p ab. Ihr müsst also damit rechnen, dass Spiele hier nicht ganz so gut aussehen oder die Framerate niedriger ist.

Trotzdem laufen alle Spiele, die auf der Xbox Series X laufen, auch auf der Xbox Series S. Gerade für diejenigen, die die Xbox ohnehin nur als Zweitkonsole für Exklusivtitel brauchen oder die schlicht nach einer möglichst günstigen Game-Pass-Maschine suchen, kann sich der Kauf der günstigeren Konsole lohnen, wenn sie nicht unbedingt das Maximum an Leistung haben müssen.

