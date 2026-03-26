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Nie wieder öde Controller: Diese Special Editions gibts gerade zum Hammerpreis!

MediaMarkt ist im Oster-Deal-Fieber und ihr könnt euch viele coole Angebote schnappen. Darunter auch die krassen Special Editions Wireless Controller, die sich definitiv sehen lassen können!

GamePro Deals , Marina Häuser
26.03.2026 | 09:15 Uhr


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Ich liebe die beiden Special Editions der Xbox Controller! Ich liebe die beiden Special Editions der Xbox Controller!

Controller gibt es ja bekanntlich in allen Farben und Formen. Als ich in den MediaMarkt Oster-Deals nach Angeboten gestöbert hab, sind mir diese coolen Special Editions sofort ins Auge gesprungen! Denn im Rahmen der aktuellen Angebote gibt es die Xbox – Heart Breaker Special Edition Rot und Xbox – Ice Breaker Special Edition Blau aktuell zum unwiderstehlichen Hammerpreis!

Sichert euch hier die Controller Special Edition in Blau!

Wunderschöne Controller als Special Edition!

Die Special Editions der Microsoft Xbox Wireless Controller sind auf den ersten Blick vor allem eines: ein echter Hingucker! Mit dem auffälligen Farbmix heben sie sich klar von klassischen Designs ab. Doch beim Gaming zählt am Ende nicht nur die Optik, sondern vor allem das Spielgefühl. Und genau hier zeigt sich, warum Xbox Controller seit Jahren zu den beliebtesten Gamepads gehören!

Bei MediaMarkt findet ihr aktuell eine große Variation an verschiedenen Farben und auch die beiden coolen Special Editions!

Sichert euch hier die Controller Special Edition in Rot!

Gemacht für lange Gaming-Sessions

Ein großer Vorteil des Xbox Controllers ist seine Ergonomie. Das Design wurde über Jahre hinweg immer weiter verbessert und liegt mittlerweile so gut in der Hand, dass auch längere Sessions kein Problem mehr sind. Kurz gesagt: Zocken ist so richtig angenehm und ihr könnt euch voll aufs Spiel konzentrieren, ohne ständig die Haltung ändern zu müssen, weil sich alles verkrampft!

Egal ob als Xbox Controller oder für PC-Gaming, die Modelle machen einfach richtig was her! Egal ob als Xbox Controller oder für PC-Gaming, die Modelle machen einfach richtig was her!

Gerade bei Spielen, die euch mehrere Stunden fesseln – egal ob große Open World oder kompetitive Multiplayer-Titel – zahlt sich so ein Controller wirklich aus!

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Flexibel wie kaum ein anderer Controller

Ein echtes Highlight ist die enorme Kompatibilität. Der Xbox Controller funktioniert nicht nur mit der Konsole selbst, sondern lässt sich problemlos auch mit PC, Mac und mobilen Geräten verbinden. Dank Bluetooth ist der Wechsel zwischen den Plattformen schnell erledigt – perfekt, wenn ihr sowohl am Schreibtisch als auch unterwegs spielt.

Wenn ich mich unterm Strich für eine Farbe entscheiden müsste, dann wäre es diese hier! Wenn ich mich unterm Strich für eine Farbe entscheiden müsste, dann wäre es diese hier!

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