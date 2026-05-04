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Steam Controller zu teuer? Diese Alternative kostet nur halb so viel

Ab heute ist der neue Steam Controller verfügbar. Der ist zwar herausragend, aber leider auch herausragend teuer. Ich stelle euch eine kostengünstige Alternative vor.

Profilbild von Elias Mohr

Elias Mohr
04.05.2026 | 20:05 Uhr


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Das ist für DIE Alternative zum neu erschienen Steam Controller. Das ist für DIE Alternative zum neu erschienen Steam Controller.

Mit Spannung wurde in den letzten Wochen dem neuen Gamepad von Valve entgegengefiebert. Heute erscheint der Controller endlich und macht vor allem mit seinem Preis von 99 Euro von sich reden. Und für diesen Preis bietet er aus meiner Sicht nicht genug, denn ein Modell der Konkurrenz bietet fast die gleichen Features, ist aber wesentlich günstiger.

Hier kommt ihr zu meinem Controller-Tipp

Der Steam Controller hat direkt zum Start Konkurrenz

Meine Wahl für die beste Alternative zum neuem Steam-Flaggschiff fällt auf den 8Bitdo Ultimate 2 Wireless. Er kann fast alles, was der Steam Controller auch kann, ist aber deutlich preiswerter und zudem nicht an Steam gefesselt, sodass ihr ihn auch an Konsolen oder am PC mit anderen Launchern nutzen könnt.

Video starten 13:28 Alle Infos zum Steam Controller: Das solltet ihr wissen

Darüber hinaus sind die technischen Detail der beiden Modelle recht ähnlich: Moderne TMR-Sticks gibt es bei beiden Controllern. Durch die ist Stick Drift ein Fremdwort und es ist garantiert, dass die Geräte lange halten, da der Verschleiß quasi nonexistent ist.

Auch folgende Features findet ihr in beiden Controllern:

  • Frei belegbare Tasten auf der Rückseite (Steam Controller: 4, 8Bitdo Ultimate 2 Wireless: 2)
  • Kabellose 2,4 GHz WLAN-Verbindung
  • Haptisches Feedback
  • Gyro-Steuerung

Was natürlich das Alleinstellungsmerkmal des Steam Controllers ist, sind die beiden Trackpads, die eine Maus ersetzen. Diese sind laut des Tests meines Kollegen Linh äußerst präzise und erleichtern euch gerade in Strategiespielen die Steuerung enorm. Doch in meinen Augen ist das keinesfalls den Aufpreis von fast 50 Euro im Vergleich zum 8Bitdo Ultimate 2 Wireless wert.

Die beiden Sticks sind von einem kleinen LED-Rand umgeben, was zusätzlich für Stimmung sorgt. Die beiden Sticks sind von einem kleinen LED-Rand umgeben, was zusätzlich für Stimmung sorgt.

Und es gibt sogar einen Bereich, bei dem mein Preis-Leistungs-Tipp besser ist, als der Steam Controller. Denn der hat lediglich eine Polling Rate von 250 Hz vorzuweisen, während das Modell von 8Bitdo auf sage und schreibe 1000 Hz kommt. Das ist zwar eher ein kleines Detail, da 250 Hz für eine stabile Verbindung mehr als ausreichend sind, aber wenn für eure Gaming-Erfahrung jede Millisekunde zählt, dann solltet ihr diesen Fakt bei eurer Wahl dennoch in Betracht ziehen.

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Die Alternative zur Alternative: Der GameSir Cyclone 2

Auch dieser Controller ist eine praktische Preis-Leistungs-Alternative zum Steam Controller. Auch dieser Controller ist eine praktische Preis-Leistungs-Alternative zum Steam Controller.

Euch sagt das Design des 8Bitdo Ultimate 2 Wireless nicht so wirklich zu, wollt aber trotzdem keine 100 Euro für den Steam Controller ausgeben? Dann ist der GameSir Cyclone 2 für euch vielleicht einen Blick wert. Er unterscheidet sich bis auf wenige Nunacen und Designentscheidungen nicht von meinem Geheimtipp und ist bis zum 05. Mai sogar im Angebot auf Amazon.

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