Xbox Series X - So sieht die Verpackung aus

Microsoft hat endlich die Karten offen auf den Tisch gelegt und auch Preis und Release-Datum der Xbox Series X verraten. Jetzt wissen wir, dass beide Next Gen-Konsolen von Microsoft am 10. November erscheinen. Nach welcher Verpackung wir bei der Xbox Series X im Laden Ausschau halten müssen, zeigt der kanadische Händler La Source.

Xbox Series X-Verpackung schlicht in Schwarz-Grün

Auch wenn die Verpackung mehr Mittel zum Zweck ist, geben sich die Unternehmen dabei viel Mühe. Immerhin soll sie im Laden die Kunden ansprechen und über das Produkt informieren. Bei der Xbox Series X erwartet uns, wenig überraschend, eine recht schlichte und schwarze Verpackung, die dezent mit Grün verziert ist. Auf der Vorderseite sind neben einem Close Up und Logos nur wenige Daten abgedruckt: 1 TB SSD, 4K/120fps-Support und das V-Logo, das für die Technik der Velocity Architecture steht:

Die linke Kartonseite bietet abgesehen von der Darstellung der vollständigen Konsole mit Controller keine weiteren Informationen. Diese werden sich wohl auf der Rückseite der Verpackung befinden, die wir durch die Bilder aber nicht zu sehen bekommen. Da die technischen Daten soweit aber bekannt sind, dürfte der Eindruck reichen, um gezielt nach der Xbox Series X im Laden zu suchen.

Unterseite mit Standfuß vor der Lüftung

Neben der Verpackung zeigt ein weiteres Bild auch die Unterseite der Konsole. An dieser ist ein runder Standfuß angebracht, was zwar bereits bekannt war, allerdings bei einigen Twitter-Usern die Frage aufkommen lässt, ob dieser nicht die untere Lüftung zu sehr beeinflusst. Das wird sich wohl erst im Dauerbetrieb richtig zeigen, aber wer möchte, kann die Xbox Series X auch horizontal aufstellen, also hinlegen.

Die Xbox Series X und die kompaktere Xbox Series S erscheinen am 10. November. Die Vorbestellungen startet am 22. September. Wer noch unsicher ist, für welche der beiden Microsoft-Konsolen er sich entscheiden soll, findet hier unseren Vergleich, der vielleicht Abhilfe schafft:

