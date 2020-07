Weiß ist eine Farbe, über die bei Konsolen nicht erst seit der Enthüllung des Designs der PS5 diskutiert wird. Doch Microsoft scheint nun einen ähnlichen Weg wie Sony einzuschlagen, wie ein weißer Controller der Xbox Series X andeutet. Der Controller, dessen Bild bei Reddit auftauchte, könnte zudem ein weiterer Hinweis auf die sich angeblich in Planung befindliche Xbox Series S mit dem Codenamen Lockhart sein.

Weiß ist eigentlich keine ungewöhnliche Farbe für Microsofts Konsole. Die Xbox 360 gab es schon in dieser Farbe und auch die Xbox One S erstrahlt in weiß. Und anscheinend bleibt Microsoft der Farbe auch in der nächsten Generation treu, wie die Bilder eines neuen Controllers für die Xbox Series X zeigen. Oder ist er gar nicht für diese Konsole gedacht?

Ein weißer Controller für eine andere Xbox?

Es ist denkbar, dass die Farbe für die Xbox Series S gedacht ist. Denn angeblich befindet sich neben der Xbox Series X noch eine weitere Konsole in Arbeit, die ohne Disc-Laufwerk kommen soll und angeblich auch über etwas abgespeckte Hardware verfügt. Dafür soll dieses Gerät mit dem Codenamen "Lockhart" dann recht günstig in den Handel kommen. Bestätigt wurde dies von Microsoft aber noch nicht.

Doch der weiße Controller könnte ein weiterer Hinweis auf dieses Konsolenmodell sein. Die reguläre Xbox Series X erstrahlt nämlich komplett in Schwarz. Ein weißer Controller würde nicht wirklich gut dazu passen. Es wäre zwar möglich, dass Microsoft mehrere Farbversionen der Next-Gen-Konsole anbieten will, wahrscheinlicher ist aber, dass der Controller zunächst für eine weitere Variante der neuen Xbox gedacht ist. Selbstverständlich besteht ebenso die Möglichkeit, dass es sich um einen Fake handelt. Microsoft hat sich bislang nicht zum Bild des Controllers geäußert.

Glaubt ihr das Bild ist echt? Meint ihr, der weiße Controller gehört zu einer Xbox Series S?