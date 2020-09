Xbox Series X/S nutzen WiFi 5, PS5 dagegen setzt auf neueren Standard

Wer keine Kabelverbindung zwischen Konsole und Router/Modem herstellen will, um online zu sein und Spiele sowie Updates herunterzuladen, der nutzt eine WiFi-Verbindung. Und genau in diesem Bereich hängen sowohl die Xbox Series X als auch die Xbox Series S der PS5 offenbar hinterher.

Bei beiden Xbox-Konsolen kommt laut Gearnuke eine WiFi-Verbindung zum Einsatz, welche es bereits seit 2014 gibt. Das WiFi 6 der PS5 dagegen bietet Gerüchten zufolge einige Verbesserungen. Dazu gehören:

Bis zu 40% höhere Geschwindigkeiten

4x bessere Leistung in dichten Umgebungen

Verbesserte Netzwerkeffizienz und QOL

Verbesserte Leistungseffizienz

Eine Frage des Geldes? WiFi 6 aus dem Jahr 2019 ist etwas teurer als WiFi 5, was vielleicht ein Grund war, warum Microsoft sich dazu entschieden hat, den älteren Standard zu verwenden. Immerhin sind Xbox Series X und S schon vollgepackt mit Technologie, welche die Preise von 499 Euro, respektive 299 Euro übersteigen dürften. WiFi 6 hätte vielleicht dafür gesorgt, dass Microsoft diesen Preis nicht mehr hätte halten können.

Was bedeutet das?

Der Unterschied ist vielleicht gar nicht so spürbar: Wenn ihr mit der WiFi-Verbindung eurer Xbox One zufrieden seid, dann dürfte es euch wohl nicht stören, dass sich in dieser Hinsicht bei der Next-Gen von Microsoft nichts Grundlegendes getan hat.

PS5-User dagegen dürfen sich über stabilere Wlan-Verbindungen und schnellere Downloads freuen - sofern die PS5 wirklich WiFi 6 bekommt, wie aus einem Antrag zur Abnahme des Standards hervorgeht.

Wie genau sich diese unterschiedlichen Standards auswirken, werden wir noch sehen. Außerdem hängt das immer von der zugrundeliegenden Internet-Verbindung ab. Ist diese sowieso nicht so gut, dann hilft auch ein gutes WiFi-Modul in der Konsole nicht viel.

Stört es euch, dass die Xbox Series X und S "nur" WiFi 5 bekommen? Oder ist das für euch nur nebensächlich?