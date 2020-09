Xbox Series X/S - Inhalte der Verpackung bekannt & das steckt drin

Es dauert keine zwei Monate mehr, dann können wir uns auf die Xbox Series X und Xbox Series S freuen. Aus diesem Grund brachte Microsoft die offizielle Xbox-Webseite auf den neuesten Stand und informiert nun auch darüber, was alles im Lieferumfang der Konsolen enthalten ist (via GearNuke).

Unterschiede beim Lieferumfang der Xbox-Konsolen

Neben den logischerweise unterschiedlichen Konsolen, unterscheiden sich die Verpackungsinhalte der Xbox Series X und Xbox Series S beim mitgelieferten HDMI-Kabel:

Xbox Series X Lieferumfang:

schwarze Xbox Series X-Konsole

schwarzer Xbox Wireless Controller

Stromkabel

Ultra High Speed HDMI Kabel

Xbox Series S Lieferumfang:

weiße Xbox Series S-Konsole

weißer Xbox Wireless Controller

Stromkabel

High Speed HDMI Kabel

Die verschiedenen HDMI-Kabel haben mit den unterschiedlichen Leistungen der beiden Konsolen zu tun. Während der Xbox Series X ein HDMI 2.1-Kabel beiliegt, um die höhere Leistung zu nutzen, reicht für das Spielen auf der Xbox Series S HDMI 1.4 aus. Die Xbox Series S besitzt allerdings einen 2.1-Anschluss und kann dadurch für andere Inhalte wie Filme trotzdem mit HDMI 2.1 genutzt werden.

HDMI 2.1 (High Definition Multimedia Interface) ist der aktuelle HDMI-Standard. 2.1 bietet eine höhere Übertragungsrate (bis zu 48 Gbit/s) und je nach Kombination unterstützt es Auflösungen bis zu 10K und Bildraten bis zu 120fps.

Das Ganze verpackt Microsoft in schlicht gehaltenen Verpackungen. Nachdem der Karton der Xbox Series X bereits bekannt war, wissen wir nun auch, wie die Xbox Series S eingepackt aussieht:

Wie sich die beiden Konsolen sonst noch unterscheiden, haben wir in einem Vergleich für euch zusammengefasst:

Die Xbox Series X und Xbox Series S erscheinen am 10. November 2020 für jeweils 499 und 299 Euro. Die Vorbestellung für die Konsolen startet am 22. September. Wir konnten uns übrigens vorab schon einen Eindruck zu Microsofts Next Gen-Konsolen machen:

Was sagt ihr zum Verpackungsinhalt? Findet ihr, dass Microsoft auch bei der Xbox Series S ein HDMI 2.1-Kabel beilegen sollte?