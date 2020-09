Xbox Series X/S-Launch: 7 neue Spiele jetzt offiziell zum Start angekündigt

Da wir nun wissen, dass die Xbox Series X und Xbox Series S am 10. November erscheinen, lassen sich auch die Launch-Titel klar bestimmen. Und das Lineup sieht jetzt gar nicht mal mehr so schlecht aus, nachdem noch Spiele wie Assassin's Creed Valhalla, Gears Tactics und mehr hinzugekommen sind (via Kotaku).

Mehr Spiele-Futter zum Start der Xbox Series X/S

Auch wenn es Halo-Fans wenig darüber hinwegtrösten dürfte, dass Halo Infinite kein Launch-Titel mehr ist, hat sich das Lineup zum Start der Microsoft-Konsolen doch positiv verändert. Neben bekannten Titeln wie Twelve Minutes und The Medium wurden der Launch-Liste noch einige weitere Spiele hinzugefügt. Die meisten davon waren zwar mehr oder weniger absehbar, aber nun sind die folgenden Titel offiziell ab dem 10. November auf den neuen Xbox-Konsolen verfügbar.

Assassin's Creed Valhalla

Nachdem auch der Release der Xbox Series X feststand, kam Ubisoft um die Ecke und kündigte an, dass Assassin's Creed Valhalla bereits am 10. November erscheint. Damit bekommen die Xbox-Konsolen einen großen neuen Launchtitel, der allerdings nur auf der Xbox Series X in 4K und 60fps läuft:

Watch Dogs Legion

Außerdem kündigte Ubisoft frisch an, dass auch Watch Dogs Legion auf der Xbox Series X/S bereits zum Start verfügbar sein wird. Für PS4, Xbox One, Google Stadia und PC erscheint das Open World-Hacker-Spiel zwar schon am 29. Oktober, aber damit gehört es zu den Launch-Titeln der neuen Xbox-Konsolen.

Destiny 2: Jenseits des Lichts

Nachdem die Destiny 2-Erweiterung Jenseits des Lichts verschoben wurde, war schon länger klar, dass es am 10. November erscheint. Mit dem neu bekannten Releasetermin der Xboxen steht nun aber auch fest, dass Bungie seinem Loot-Shooter direkt zum Konsolen-Launch neue Inhalte bietet. Für alle Game Pass-Besitzer ist die Erweiterung kostenlos verfügbar.

Dirt 5

Ähnlich wie bei Watch Dogs Legion verhält es sich beim Rennspiel Dirt 5. Ein paar Tage vor dem Xbox Series X/S-Release am 10. November, erscheint es bereits anderweitig etwas früher. Genauer gesagt kommt Dirt 5 am 6. November auf die Xbox One, dient aber trotzdem als Launchtitel der neuen Xboxen.

Gears Tactics

Ebenfalls als Reaktion auf die Xbox-Releasetermine wurde das Rundenstrategie-Spiel Gears Tactics für den 10. November angekündigt. Dadurch bekommen wir zum Start ein XCOM-ähnliches Spiel im Gears of War-Universum, das bereits auf PC erschienen ist.

Yakuza: Like a Dragon

Sega kündigte bereits im August an, dass Yakuza: Like a Dragon mit der Xbox Series X im November erscheint. Laut einer Pressemitteilung ist der 10. November, passend zum Konsolenstart, jetzt der exakte Termin. Die Versionen für PS4, Xbox One und PC folgen kurze Zeit später, am 13. November.

Tetris Effect: Connected

Auch das bereits erhältliche Tetris Effect kommt als neue Connected-Version am 10. November auf die Xbox-Konsolen. Das Spiel wird nicht nur frei käuflich sein, sondern ist dann auch im Xbox Game Pass erhältlich. Im Vergleich zum Original Tetris Effect bietet es einen zusätzlichen Multiplayer, der online und lokal gespielt werden kann.

Mit diesen Spielen als neue Launch-Titel sieht das Lineup der Xbox Series X/S schon ein Stück anders aus. Welche Spiele ihr wohl noch direkt zum Launch spielen könnt, erfahrt ihr in unserer Übersicht:

