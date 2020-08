Halo Infinite auf 2021 verschoben & erscheint nicht zum Xbox Series X-Launch

Ja, ihr habt die Überschrift richtig gelesen: Halo Infinite wurde soeben auf 2021 verschoben. Damit erscheint zum Launch der Xbox Series X kein neuer Teil der legendären Shooter-Marke. Entwickler 343 Industries hat sich zur Verschiebung des Titels geäußert,

Das sind die Gründe für die Verschiebung

Nach dem ersten Gameplay auf dem Xbox Games Showcase war insbesondere die Grafik von Halo Infinite stark kritisiert worden. Auch aufgrund dieser Kritik hat Entwickler 343 Industries nun offenbar die Reißleine gezogen und eine Hiobsbotschaft an die Fans per Twitter verkündet.

Für eine bessere Erfahrung: In dem offenen Brief wendet sich Chris Lee, Studio Head von 343 Industries, direkt an die Fans. Sie haben die schwere Entscheidung getroffen, Halo Infinite auf 2021 zu verschieben. Als einer der Gründe wurden die Schwierigkeiten bei der Entwicklung durch die andauernde Corona-Pandemie genannt. Mit der dazu gewonnenen Zeit können sie sicher gehen, dass sowohl die Gesundheit der Mitarbeiter gesichert ist, als auch die Qualität des Spiels den eigenen Standards entspricht.

Kein Launch-Titel auf der Xbox Series X mehr: Die Entscheidung, Halo Infinite zu verschieben, hat auch eine große Auswirkung auf den Launch der Xbox Series X. Denn jetzt fehlt Microsoft das große Zugpferd zum Start des Systems, auf das sicherlich auch intern stark gebaut worden war. Nun droht eine First-Party-Flaute zum Launch. Zwar wird es eine Reihe von optimierten Titeln für die Konsole geben, große Namen aus den hauseigenen Studios fehlen jedoch.

Welche Spiele es zum Launch gibt und darüber hinaus, erfahrt ihr hier auf GamePro:

Launch-Zeitraum für die Xbox Series X

Im gleichen Atemzug hat Microsoft aber auch angekündigt, wann die Xbox Series X erscheinen soll. Demnach ist es im November so weit und die Konsole wird pünktlich zum Weihnachtsgeschäft in den Läden stehen. Wenn man einem Garantie-Hinweis zu einem geleakten Xbox Series X-Controller Glauben schenken darf, dann könnte der Launch sogar bereits Anfang November stattdessen. Was Microsoft noch zum Release zu sagen hat, lest ihr hier:

Verändert die Verschiebung von Halo Infinite eure Kaufentscheidung oder werdet ihr weiterhin direkt zum Release zur neuen Konsole zugreifen?