Xbox Series X/S: Neues Dashboard-Update im Anmarsch - bringt neue Funktion für eines der besten Features

Für Xbox Series X und Series S wird bald ein neues Dashboard-Update ausgerollt.

Microsoft hat ein neues Dashboard-Update für die beiden aktuellen Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S angekündigt. Das wird zuerst für alle ausgerollt, die im Xbox Insider-Programm sind, zu einem späteren Zeitpunkt werden dann auch alle anderen mit dem Update versorgt.

Das Update bringt vor allem ein paar neue Anpassungs- und Komfortfunktionen für das Dashboard, kümmert sich aber auch um eines der besten Features der Xbox Series X/S: Quick Resume.

1:53 Xbox Series X - Trailer enthüllt Next-Gen-Konsole

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Mehr Gruppen: Bislang konntet ihr nur 2 Gruppen aus beliebigen Spielen und Apps erstellen. Mit dem neuen Update erhöht sich die Zahl auf 10. Außerdem lassen sich diese Gruppen nun effektiver im Startbildschirm anpinnen.

Bislang konntet ihr nur 2 Gruppen aus beliebigen Spielen und Apps erstellen. Mit dem neuen Update erhöht sich die Zahl auf 10. Außerdem lassen sich diese Gruppen nun effektiver im Startbildschirm anpinnen. Eigene Farbkreationen: Die Farbgebung des Xbox-Guides ist nun nicht mehr auf die voreingestellten Farben beschränkt. Über mehrere Slider (Farbton, Sättigung, Helligkeit etc.) könnt ihr jetzt ganz eigene Farbkreationen erstellen, in denen euer Dashboard dann erstrahlt.

Die Farbgebung des Xbox-Guides ist nun nicht mehr auf die voreingestellten Farben beschränkt. Über mehrere Slider (Farbton, Sättigung, Helligkeit etc.) könnt ihr jetzt ganz eigene Farbkreationen erstellen, in denen euer Dashboard dann erstrahlt. Spieler-Badges besser sichtbar: Für bestimmte Herausforderungen könnt ihr auf der Xbox Badges sammeln. Die 5 zuletzt gesammelten werden nun prominent im Spielerprofil direkt unter dem Bild angezeigt.

Quick Resume kann jetzt für jedes Spiel einzeln aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Quick Resume lässt sich jetzt für jedes Spiel deaktivieren

Quick Resume war zum Launch eines der am stärksten beworbenen Features der Xbox Series X/S – und ist unserer Meinung nach immer noch eine der besten Funktionen der Konsolen. Mit Quick Resume könnt ihr ein Spiel verlassen und zu seinem späteren Zeitpunkt an exakt die Stelle springen, an der ihr aufgehört habt – ohne den Titel noch einmal neu starten zu müssen.

So gut das Feature bei vielen Spielen funktionierte, so problematisch und unrund ist die Quick Resume-Erfahrung bei vielen Always-On-Spielen. Das kommende Update lässt euch Quick Resume deswegen auf Wunsch für jedes Spiel aktivieren bzw. deaktivieren.

Noch einmal der Hinweis: Das Update ist zuerst für alle Mitglieder des Xbox Insider-Programms verfügbar. Wie ihr da reinkommt und was ihr sonst noch darüber wissen müsst, erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.