Sony schenkt euch jetzt wieder 6 Gratis-Goodies für PS5/PS4 - So schnappt ihr euch den Code

Sony gibt aktuell sechs Saros-Avatare für euren PSN-Account heraus.

Sony feiert das jüngst veröffentlichte PlayStation 5-Exclusive Saros mit sechs Gratis-Avataren, die ihr euch jetzt für euren PSN-Account auf der PS5 oder PS4 sichern könnt. Wir erklären euch, wie's geht.

Jetzt 6 Saros-Avatare sichern – so funktioniert's

Auf "offiziellem" Wege bekommt ihr den dazugehörigen Code für die sechs Avatare, wenn ihr euch auf der offiziellen PlayStation-Website mit eurem PSN-Account einloggt.

In der rechten oberen Ecke der Spieledetailseite von Saros findet ihr einen Button namens "Call the Eclipse", auf den ihr nun klickt.

Scrollt anschließend ganz nach unten und ihr erhaltet einen Code zum Einlösen der Avatare.

Diese sehen folgendermaßen aus. Mit dabei: Hauptcharakter Arjun Devraj sowie Bosse aus dem Spiel:

Alle sechs Saros-Avatare im Überblick.

Falls euch das zu aufwendig ist, löst einfach entsprechenden Code ein (der obere für Europa), den wir unten für euch aufgelistet haben, und schnappt euch besagte Avatare direkt.

Die Codes für die sechs kostenlosen Saros-Avatare im Überblick:

Europa (+ Australien) - QLD2-2HD4-4NA2

(+ Australien) Amerika - BN5Q-7B28-G7ND

Asien - T23N-MDCL-569D

Korea - ED22-899Q-69JN

Japan - HEKJ-925F-XG3M

26:39 Saros ist zweifellos einer der besten Shooter des Jahres

Autoplay

Saros jetzt verfügbar: Ein echtes Action-Brett

Saros ist seit dem 30. April 2026 exklusiv für die PlayStation 5 verfügbar.

Das neue Spiel von Housemarque, aka den Macher*innen von Returnal, überzeugt mit seinem überragenden 3rd-Person-Shooter-Gameplay, makelloser Technik, einer riesigen Waffenauswahl und fantastisch inszenierten Bosskämpfen.

Wertung von 89! Saros im PS5-Test: So gut geballert habe ich zuletzt vor 5 Jahren von Kevin Itzinger

Zwar braucht Saros einige Stunden, um Fahrt aufzunehmen, doch gehen die Kernmechaniken erst einmal ins Blut über, macht der Titel richtig Bock.

Wer Returnal gezockt hat, kommt an Saros ohnehin nicht vorbei. Aber auch Housemarque-Neulinge sollten sich den Shooter mal anschauen, auch wenn ihr dafür ein wenig Frustresistenz braucht. Mehr dazu lest ihr in unserem oben verlinkten GamePro-Test.

Habt ihr euch die Saros-Avatare schon geschnappt?