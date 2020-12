Der Launch der PS5 und der Xbox Series X/S war ziemlich erfolgreich. Nicht nur, was die Verkaufszahlen betrifft, sondern auch die Hardware selbst. Trotzdem gibt es wie bei jeder Konsole auch einige Kinderkrankheiten.

Bei der Xbox Series X/S existieren vor allem zwei Probleme: Zum einen laufen einige Third-Party-Spiele auf der PS5 besser, obwohl die Hardware der Xbox Series X zumindest auf dem Papier überlegen ist. Und zum anderen funktioniert das Quick Resume-Feature nicht immer wie geplant.

Im offiziellen Xbox Podcast von Larry "Major Nelson" Hryb, äußerte sich Microsofts Jason Ronald zu den Problemen. Laut Ronald sei bei der Performance nicht die Hardware selbst das Problem:

"Es gibt eine Reihe von Problemen die auftreten können, wenn Entwickler den Umgang mit einer neuen Plattform erlernen. In manchen Fällen handelt es sich dabei um einfache Bugs - wir arbeiten sehr eng mit den Entwicklern zusammen und sie werden diese Bugs beseitigen, denn sie sind genauso engagiert wie wir und wollen die bestmögliche Leistung abliefern. In anderen Fällen geht es darum, die Nutzung dieser Next-Gen-Plattform zu erlernen."

Quick Resume noch mit Problemen

Quick Resume ist eine der beeindruckendsten Funktionen der Xbox Series X und erlaubt es euch, direkt zu dem Punkt zu springen, an dem ihr ein Spiel verlassen habt. Natürlich arbeitet Microsoft also daran, die Probleme zu beseitigen. Momentan unterstützt nicht jedes Spiel das Feature und bei vielen funktioniert es nicht richtig. Wie lange die Wartungen an Quick Resume dauern werden, verriet Ronald nicht.

Link zum YouTube-Inhalt

Was die Xbox Series X sonst noch alles zu bieten hat, verraten wir euch in unserem umfangreichen Hardware-Test:

247 15 Mehr zum Thema Xbox Series X im Test: Ein starkes Stück

Hattet ihr Probleme mit eurer Xbox Series X/S oder läuft bis jetzt alles flüssig? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.