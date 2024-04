Xbox-Showcase im Juni hat offenbar ein konkretes Datum - und das neue Call of Duty soll auch dabei sein

Bis zum Xbox-Showcase sind es angeblich nur noch knapp zwei Monate.

Die E3 ist zwar offiziell Geschichte, dennoch sind für den Sommer bereits einige größere Events angekündigt, auf denen Publisher und Entwickler Updates zu bereits bekannten oder komplett neuen Titeln enthüllen werden.

Auch Microsoft hat schon einen Showcase angekündigt, bei dem bislang nur von "Juni" die Rede war. Jetzt soll es aber ein konkretes Datum geben, wie The Verge erfahren haben will. Demnach steigt das Event offenbar am 9. Juni, einem Sonntag.

Wie realistisch ist das? Das Gerücht klingt plausibel, zumindest wenn man sich die Termine der letzten Sommer-Showcases von Microsoft anschaut. Die waren nämlich stets in der ersten Juni-Hälfte und auch im Jahr 2023 fand das Event an einem Sonntag statt. Offiziell bestätigt ist der Termin allerdings bislang nicht.

Neues Call of Duty wird wohl direkt davor enthüllt

Ein Titel, der bereits jetzt für den Xbox-Showcase gehandelt wird, ist das neue Call of Duty-Spiel. Der Titel, der Gerüchten zufolge den Untertitel "Black Ops Gulf War" tragen wird, soll laut Insider Gaming nicht direkt auf dem Event, sondern in einer separaten Präsentation davor enthüllt werden.

Hier wird es dann offenbar ausführliche Informationen sowie erste Spielszenen für den Shooter zu sehen geben, um den sich bislang ausschließlich Spekulationen ranken. Denn offiziell angekündigt hat Activision den Titel bisher nicht.

Alle Gerüchte zum Spiel haben wir hier zusammengefasst:

Während das neue CoD im Fahrwasser des Xbox-Showcase enthüllt werden könnte, gibt es laut The Verge zudem weitere – zugegebenermaßen ziemlich offensichtliche – Kandidaten für einen Auftritt. Folgende Titel sollen ebenfalls gezeigt werden:

Darüber hinaus soll auch eine echte Xbox-Legende ein Comeback feiern: Schon länger gibt es Gerüchte um ein neues Gears of War-Spiel, das soll nun seine Premiere auf dem Showcase feiern. Um die Reihe, die nach wie vor zu den absoluten Vorzeige-Exclusives zählt, war es nach dem Release von Gears 5 im Jahr 2019 ziemlich ruhig geworden.

Das könnte sich mit einem Reveal von Teil 6 – oder wie auch immer das Spiel heißen wird – im Juni natürlich ändern.

Welche Spiele hofft ihr auf dem Xbox-Showcase zu sehen? Rechnet ihr auch mit einem Gears-Comeback?