Großer Xbox Showcase steigt im Sommer - Microsoft nennt den Monat und verspricht fettes Line-Up

Xbox hält auch in diesem Sommer einen großen Showcase ab.

Die neueste Spezialausgabe des Xbox-Podcasts nutzten die Verantwortlichen um Phil Spencer nicht nur, um für Klarheit bezüglich einiger Exklusivitäts- und Hardware-Gerüchte zu sorgen, sondern auch um ihr großes Showcase-Event für den Sommer anzukündigen.

Dabei wurde sogar schon der konkrete Monat genannt: Der Xbox Showcase findet in diesem Jahr im Juni statt, ein genaues Datum gibt es allerdings noch nicht.

Eine große Überraschung ist die Ankündigung nicht wirklich. Denn schon in den vergangenen Jahren veranstaltete Microsoft stets im Zeitraum zwischen Mai und Juni ein Event, auf dem die wichtigsten Xbox-Spiele der nächsten Zeit enthüllt und/oder präsentiert wurden.

Auch 2024 fällt der Showcase also in den Zeitabschnitt, in dem früher die E3 in Los Angeles stattfand – die einstmals relevanteste Gaming-Messe der Welt wurde allerdings im letzten Jahr endgültig zu Grabe getragen. Es ist davon auszugehen, dass auch Sony und Geoff Keighley mit seinem Summer Game Fest eigene Veranstaltungen planen.

Das Lineup: Microsoft kündigt Hochkaräter an

Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Titel auf dem Showcase auftauchen könnten. Auf der Developer Direct im Januar hatte Microsoft bereits einige Titel präsentiert, darunter etwa Indiana Jones und der Große Kreis und Avowed. Gut möglich, dass wir diese Spiele auch auf dem Showcase im Juni wiedersehen – dann möglicherweise mit einem festen Release-Datum.

Darüber hinaus ist es sehr wahrscheinlich, dass auf dem Event auch neue Spiele enthüllt werden. Matt Booty, der President of Game Content and Studios, sagte während des Podcasts zumindest, dass wir 2024 und 2025 mit mindestens "10 großen Releases" rechnen können – von denen einige aber vermutlich noch gar nicht angekündigt sind.

Auch auf X (ehemals Twitter) verspricht Microsoft, dass 2024 dank der zahlreichen Releases "großartig" für Xbox-Spieler*innen werden wird. Auch das hatte die Developer Direct bereits angedeutet:

Der grobe Termin für den Showcase steht und auch in anderen Punkten sagten die Microsoft-Verantwortlichen während des Business Updates, was Sache ist. So werden vier First-Party-Titel in der nächsten Zeit für PS5 und Nintendo Switch erscheinen und beim Hardware-Geschäft denkt man nicht ans Aufhören. Im Gegenteil, die nächste Xbox-Generation ist bereits in der Planung und soll einen riesigen technischen Sprung bieten.

Von welchen Xbox-Marken wollt ihr noch beim Showcase hören?