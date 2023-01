Xbox-Showcase kommt laut Leak noch im Januar, aber ohne Starfield

Schon länger gab es Gerüchte zu einem neuen Microsoft-Stream zu den kommenden Spielen für Xbox-Konsolen. Bislang ist noch kein offizielles Datum bestätigt, aber ein neuer Leak könnte jetzt bereits verraten haben, welcher Termin und was für Spiele uns erwarten.

Xbox-Stream möglicherweise noch im Januar

Wie Windowscentral berichtet, soll der Showcase ihren Quellen zufolge Xbox Developer_Direct heißen. Ziel dieser kleineren Shows sei es, regelmäßiger Updates zu kommenden Spielen zu geben. Das geht auch mit früheren Gerüchten einher, dass es sich hier nicht um einen Showcase von der Größe der E3 handeln soll. Vielmehr erwartet uns demnach ein Spotlight auf einige große kommende Spiele für 2023. Sogar einen möglichen Termin gibt es bereits.

Vorläufiger Termin: So soll der Livestream am 25. Januar um 12:00 Uhr ET (18 Uhr deutscher Zeit) starten. Wie Windowscentral aber selbst zu bedenken gibt, könnte dieser Termin sich noch ändern und ist wohl nicht in Stein gemeißelt.

Ohne Starfield?

Auch einige der erwarteten Spiele könnten bereits bekannt sein. So soll der Livestream einen Blick auf Redfall, Forza Motorsport und Minecraft Legends geben. Da die Show sowohl von Xbox als auch Bethesda gehostet wird, dürfte es auch Neuigkeiten zu den Projekten von letzteren geben. Fans, die sehnsüchtig auf News zu Starfield warten, könnten aber enttäuscht werden. Laut dem Leak soll die Show einen "intimen" Blick auf einige der kommenden Exklusivtitel von Microsoft werfen. Starfield könnte das Event dagegen auslassen und stattdessen später im Jahr bei einer größeren Show einen Auftritt bekommen.

Das dürfte einige Fans frustrieren, die seit der Verschiebung des Spiels auf 2023 kaum News von Starfield gehört haben und seither sehnsüchtig auf neue Infos warten - immerhin soll der Titel noch in der ersten Jahreshälfte 2023 erscheinen.

Was wir bisher zum Spiel wissen, könnt ihr euch hier im Detail anschauen:

13:20 Bethesdas Mega-Rollenspiel verspricht viel... zu viel? - Preview zu Starfield

Wie wahrscheinlich ist der Leak? Bislang ist der Xbox-Showcase samt Termin natürlich noch nicht offiziell bestätigt. Es wäre aber durchaus nicht unwahrscheinlich, besonders da Xbox sich Ende des letzten Jahres eher bedeckt gehalten hat. Auch Aaron Greenberg, der VP von Xbox Games Marketing, hat in einem Tweet bereits geteast, dass diese Woche etwas spannendes passieren könnte. Womöglich bekommen wir also bald die offizielle Ankündigung. Selbst wenn der Termin aber aktuell stimmen sollte, könnte es noch zu internen Änderungen kommen. Genießt die Info also wie immer mit Vorsicht.

Was wollt ihr in einem Xbox-Showcase sehen?