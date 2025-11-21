Auf dem Xbox-Showcase wurden 2 Shadowdrops rausgehauen - darunter ein echter Hit mit 90 Punkten auf Metacritic

Auf dem Xbox-Showcase wurden zwei Shadowdrops veröffentlicht.

Das gestrige Xbox Partner Showcase entpuppte sich als wirklich erfrischendes kleines Event, das eine Handvoll vielversprechender Neuankündigungen für Xbox-Fans parat hatte – darunter auch zwei Shadowdrops, also Spiele, die ihr ab sofort schon zocken könnt.

Shadowdrop 1: Indie-Überraschungshit Dave the Diver endlich auf Xbox

1:03 Dave the Diver bekommt großen neuen DLC und schickt euch "in the Jungle"

Dave the Diver ist ab sofort endlich für die Xbox erhältlich und damit habt ihr spätestens jetzt keine Ausreden mehr: Der charmante Mix aus RPG und Lifesim entpuppte sich 2023 als echter Überraschungshit für den PC – und die Durchschnittswertungen auf Metacritic sprechen für sich.

In DtD schlüpft ihr in die Rolle des namensgebenden Tiefseetauchers Dave, der in einem Küstenstädtchen ein Sushi-Restaurant eröffnet hat. Und der gute Dave nimmt die Dinge offenbar gerne selbst in die Hand: So geht ihr tagsüber auf Fischfang und bringt eure Beute dann abends in eurem Lokal unter die Leute.

Im Laufe des Abenteuers könnt ihr außerdem Daves Ausrüstung verbessern, nehmt Nebenaufträge an und absolviert diverse Minispiele.

Shadowdrop 2: Horror-Abenteuer Total Chaos ab sofort erhätlich

Genre: Survival-Horror

Survival-Horror Metascore: -

- Preis: 24,99 Euro (auch im Game Pass Ultimate enthalten)

Total Chaos wurde gestern frisch angekündigt und ab sofort verfügbar. Dabei erwartet euch ein Survival-Horror-Spiel, in dem ihr euch in der Ego-Perspektive durch eine düstere, groteske Spielwelt bewegt. Dabei stoßt ihr auf zahlreiche Mysterien, kämpft gegen eklige Monster, craftet euch neue Waffen und hört auf die Stimme aus eurem Walkie-Talkie, die euch den Weg weist.

Auf Steam steht Total Chaos aktuell übrigens auf "sehr positiv" (bei 69 Bewertungen).

Im Rahmen des gestrigen Showcases wurde ebenfalls ein Nachfolger des gefeierten Indie-Vampir-Slashers Vampire Survivors angekündigt sowie mit Zoopunk das neue Spiel der F.I.S.T.-Macher vorgestellt. Zudem gab es etliche Day One-Ankündigungen für den Xbox Game Pass.

Eine Übersicht über alle Ankündigungen aus dem Xbox Partner Showcase von gestern Abend findet ihr in der oben verlinkten GamePro-Übersicht.

Über welchen Shadowdrop freut ihr euch besonders und welche Ankündigung aus dem gestrigen Showcase hat euch am meisten gefreut?