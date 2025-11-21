Auf dem Xbox-Showcase wurden 2 Shadowdrops rausgehauen - darunter ein echter Hit mit 90 Punkten auf Metacritic

Auf dem gestrigen Xbox-Showcase wurden zwei Shadow-Drops enthüllt: Nicht nur das Horror-Abenteuer Total Chaos könnt ihr ab sofort zocken, sondern auch Dave The Diver, das den Sprung auf die Xbox schafft.

Linda Sprenger
21.11.2025 | 08:29 Uhr

Auf dem Xbox-Showcase wurden zwei Shadowdrops veröffentlicht. Auf dem Xbox-Showcase wurden zwei Shadowdrops veröffentlicht.

Das gestrige Xbox Partner Showcase entpuppte sich als wirklich erfrischendes kleines Event, das eine Handvoll vielversprechender Neuankündigungen für Xbox-Fans parat hatte – darunter auch zwei Shadowdrops, also Spiele, die ihr ab sofort schon zocken könnt.

Shadowdrop 1: Indie-Überraschungshit Dave the Diver endlich auf Xbox

Video starten 1:03 Dave the Diver bekommt großen neuen DLC und schickt euch "in the Jungle"

Dave the Diver ist ab sofort endlich für die Xbox erhältlich und damit habt ihr spätestens jetzt keine Ausreden mehr: Der charmante Mix aus RPG und Lifesim entpuppte sich 2023 als echter Überraschungshit für den PC – und die Durchschnittswertungen auf Metacritic sprechen für sich.

In DtD schlüpft ihr in die Rolle des namensgebenden Tiefseetauchers Dave, der in einem Küstenstädtchen ein Sushi-Restaurant eröffnet hat. Und der gute Dave nimmt die Dinge offenbar gerne selbst in die Hand: So geht ihr tagsüber auf Fischfang und bringt eure Beute dann abends in eurem Lokal unter die Leute.

Im Laufe des Abenteuers könnt ihr außerdem Daves Ausrüstung verbessern, nehmt Nebenaufträge an und absolviert diverse Minispiele.

Shadowdrop 2: Horror-Abenteuer Total Chaos ab sofort erhätlich

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

  • Genre: Survival-Horror
  • Metascore: -
  • Preis: 24,99 Euro (auch im Game Pass Ultimate enthalten)

Total Chaos wurde gestern frisch angekündigt und ab sofort verfügbar. Dabei erwartet euch ein Survival-Horror-Spiel, in dem ihr euch in der Ego-Perspektive durch eine düstere, groteske Spielwelt bewegt. Dabei stoßt ihr auf zahlreiche Mysterien, kämpft gegen eklige Monster, craftet euch neue Waffen und hört auf die Stimme aus eurem Walkie-Talkie, die euch den Weg weist.

Auf Steam steht Total Chaos aktuell übrigens auf "sehr positiv" (bei 69 Bewertungen).

Im Rahmen des gestrigen Showcases wurde ebenfalls ein Nachfolger des gefeierten Indie-Vampir-Slashers Vampire Survivors angekündigt sowie mit Zoopunk das neue Spiel der F.I.S.T.-Macher vorgestellt. Zudem gab es etliche Day One-Ankündigungen für den Xbox Game Pass.

Mehr zum Thema
Xbox-Showcase im November: Alle Ankündigungen in der Übersicht
von Dennis Müller
Xbox-Showcase im November: Alle Ankündigungen in der Übersicht

Eine Übersicht über alle Ankündigungen aus dem Xbox Partner Showcase von gestern Abend findet ihr in der oben verlinkten GamePro-Übersicht.

Über welchen Shadowdrop freut ihr euch besonders und welche Ankündigung aus dem gestrigen Showcase hat euch am meisten gefreut?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Auf dem Xbox-Showcase wurden 2 Shadowdrops rausgehauen - darunter ein echter Hit mit 90 Punkten auf Metacritic

vor 42 Minuten

Auf dem Xbox-Showcase wurden 2 Shadowdrops rausgehauen - darunter ein echter Hit mit 90 Punkten auf Metacritic
Daniel Radcliffe hat rührende Worte für den neuen Harry Potter parat: Ich hoffe du hast noch mehr Spaß als ich   4  

vor einer Stunde

Daniel Radcliffe hat rührende Worte für den neuen Harry Potter parat: "Ich hoffe du hast noch mehr Spaß als ich"
One Punch Man Staffel 3 mit traurigem Rekord: Folge 6 ist auf imdb eine der am schlechtesten bewerteten Anime-Folgen aller Zeiten

vor 2 Stunden

One Punch Man Staffel 3 mit traurigem Rekord: Folge 6 ist auf imdb eine der am schlechtesten bewerteten Anime-Folgen aller Zeiten
Ich erinnere euch freundlich daran, dass bei PS Plus im Januar 2026 eine Ära endet

vor 2 Stunden

Ich erinnere euch freundlich daran, dass bei PS Plus im Januar 2026 eine Ära endet
mehr anzeigen