Xbox-Spiele für unter 5€: Jetzt diese 10 Schnäppchen im großen Xbox Store Sale sichern

Im großen Xbox Store Countdown Sale findet ihr auch für unter 5€ noch viele hochkarätige Spiele.

Im Xbox Store läuft gerade der große Countdown Sale mit mehr als 1000 reduzierten Spielen für Xbox Series und Xbox One. Neben vielen aktuellen AAA-Hits aus 2023 finden sich darunter auch eine Menge Schnäppchen, die ihr schon für ein paar Euro bekommen könnt. So könnt ihr euch günstig mit genügend Spielen für die kommenden kalten Wintertage eindecken. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

Die meisten Angebote des Sales laufen noch bis 11 Uhr vormittags am 3. Januar, es kann aber Ausnahmen geben.

Xbox Store Sale: 10 Highlights für unter 5€

Damit ihr euch nicht selbst durch die riesige Auswahl an Sonderangeboten wühlen müsst, haben wir euch hier zehn Spiele herausgesucht, die ihr schon für weniger als 5€ bekommen könnt. Die allergünstigsten Deals bekommt ihr sogar schon für schlappe 99 Cent:

Einige der Titel auf unserer Auswahlliste wie beispielsweise Ori and the Blind Forest und Dishonored 2 sind hervorragende Spiele, die man auf jeden Fall mal gespielt haben sollte. Auch das düstere Action-RPG Dragon’s Dogma lohnt sich nach wie vor, schon allein um sich auf den bald erscheinenden zweiten Teil einzustimmen, und das Action-Adventure Call of Cthulhu ist zumindest für Grusel-Fans mal einen Blick wert:

1:50 Call of Cthulhu - Launch-Trailer: Abstieg in den Wahnsinn

Andere der stark reduzierten Spiele im Xbox Store Sale wie beispielsweise das genannte Anthem würden wir hingegen nicht als große Hits bezeichnen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber all den schlechten Kritiken zum Trotz: Für einige Stunden macht es durchaus Spaß, in Biowares Shooter durch hübsche Landschaften zu fliegen und zu ballern. Bei einem Preis von nur 99 Cent kann man sich nun wirklich nicht mehr über das Preis-Leistungs-Verhältnis beklagen.

