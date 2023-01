Xbox-Spiele unter 5€: Die günstigsten Schnäppchen im Xbox Store Sale

Im Xbox Store läuft gerade der Last Chance Sale mit 232 Sonderangeboten für Xbox Series und Xbox One. Schon zum Start des Sales vor einigen Tagen haben wir euch die Highlights herausgesucht. Diesmal haben wir die Deals nochmal gründlich durchwühlt, um euch die besten Schnäppchen für unter 5€ präsentieren zu können. Falls ihr hingegen auf unsere Kauftipps pfeifen und euch lieber selbst einen Überblick über den Sale verschaffen wollt, braucht ihr bloß diesem Link zu folgen:

Yakuza 6: The Song of Life

4:28 Yakuza 6 - Test-Video zum PS4-Action-Adventure

Die Yakuza-Reihe steht seit jeher für spannende, wendungsreiche Gangster-Geschichten und für zwar eher kompakte, aber dafür sehr detaillierte offene Spielwelten, die jede Menge Japan-Atmosphäre versprühen und mit popkulturellen Anspielungen vollgestopft sind. Der sechste Teil ist da keine Ausnahme. Diesmal suchen wir mit Kazuma Kiryu nach seiner verschwundenen Ziehtochter. Das Gameplay setzt wie gewohnt vor allem auf spektakuläre Nahkämpfe mit zahlreichen Spezialattacken. Schusswaffen spielen eine eher untergeordnete Rolle. Außerdem gibt es wie immer jede Menge angedrehte Minispiele.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

6:19 Dragons Dogma: Dark Arisen - Test-Video zum erweiterten Rollenspiel

Falls ihr vor dem Erscheinen von Dragon’s Dogma 2 noch schnell den Vorgänger nachholen wollt, könnt ihr diesen jetzt zusammen mit der Erweiterung Dark Arisen, die rund 15 Stunden zusätzliche Spielzeit bringt, günstig abstauben. Dragon’s Dogma ist ein düsteres Open-World-Rollenspiel, das sich nicht zuletzt durch seinen fordernden Schwierigkeitsgrad und seine temporeichen Echtzeit-Kämpfe auszeichnet. In Letztere stürzen wir uns zumeist zusammen mit KI-Begleitern. Da wir es zudem oft mit ganzen Gruppen von Feinden zu tun bekommen, weiten sie sich schnell zu kleinen Schlachten aus.

Get Even

1:47 Get Even - Gameplay-Trailer stellt die surrealistische Welt von Get Even vor

Get Even ist eine Mischung aus First Person Shooter, Schleichspiel und Detektiv-Adventure, die eine spannende Mystery-Geschichte erzählt. Wir spielen eine Auftragskiller, der ohne Erinnerungen auf dem Gelände einer seltsamen Anstalt erwacht und nun herausfinden muss, was mit ihm geschehen ist. Ein mysteriöses Mädchen, das ihm immer wieder in Flashbacks erscheint, spielt offenbar eine wichtige Rolle in seiner Vergangenheit. Ein großer Verkaufserfolg war Get Even zwar nicht, das sagt über die Qualität des kreativen Thrillers aber nicht viel aus. In unserem GamePro-Test hat der Geheimtipp jedenfalls respektable 86 Punkte abgeräumt.

Weitere Xbox-Spiele für unter 5€:

Die Angebote sind noch bis 11 Uhr vormittags am 17. Januar gültig. Vor dem Kauf solltet ihr bedenken, dass manche der Spiele im Sale (zum Beispiel Yakuza 6) auch im Xbox Game Pass enthalten sind und ihr den ersten Monat im Xbox Game Pass Ultimate schon für einen Euro bekommen könnt.