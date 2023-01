Neuer Sale im Xbox Store: Rund 200 Spiele für Xbox Series & One jetzt im Angebot

Der Xbox Store hat unter dem Namen „Last Chance Sale“ eine neue Aktion gestartet, in der ihr rund 200 Spiele für Xbox Series und Xbox One günstiger bekommt. Offiziell wirbt der Xbox Store zwar nur mit bis zu 67 Prozent Rabatt, tatsächlich haben wir unter den Deals aber Rabatte von bis zu 95 Prozent gefunden. Die Angebote sind noch bis 11 Uhr am 17. Januar gültig. Die Übersicht über den Sale findet ihr hier:

Unter den Angeboten sind unter anderem eine ganze Reihe von Open-World-Spielen aus dem Hause Ubisoft sowie fast die gesamte Resident-Evil-Reihe, ein paar noch ziemlich aktuelle Titel wie Gotham Knights oder Marvel’s Midnight Suns und natürlich so einige Indie-Geheimtipps. Hier eine kleine Auswahl:

Xbox Game Pass Ultimate: 1. Monat für nur 1€

Einige der im Last Chance Sale enthaltenen Spiele sind auch im Xbox Game Pass enthalten. Den ersten Monat im Xbox Game Pass Ultimate, der neben dem Game Pass für PC und Konsole auch EA Play und Xbox Live Gold enthält, gibt es aktuell schon für einen einzigen Euro. Unter Umständen seid ihr mit diesem Angebot also besser dran, vor allem dann, wenn ihr das betreffende Spiel sowieso nur einmal durchspielen wollt und keinen Wert darauf legt, es dauerhaft zu besitzen.

Ihr solltet dabei allerdings daran denken, dass sich das günstige Testabo nach Ablauf des Monats automatisch zum Normalpreis von 12,99€ monatlich verlängert, sofern ihr nicht rechtzeitig kündigt oder die automatische Verlängerung in euren Account-Einstellungen deaktiviert.