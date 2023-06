Xbox-Spiele für unter 10€: Diese 10 Schnäppchen könnt ihr jetzt im Xbox Store Sale abstauben

Nur noch kurze Zeit könnt ihr im Deals Unlocked Sale des Xbox Store eine Menge günstige Spiele abstauben.

Im Xbox Store läuft nur noch bis morgen ein großer Sale namens „Deals Unlocked“, in dem es rund 700 Sonderangebot für Xbox Series und Xbox One gibt. Damit ihr in der langen Liste der Deals nicht das Beste überseht, haben wir euch schon letzte Woche die großen Highlights herausgesucht. Zum Abschluss des Sales präsentieren wir euch diesmal einige besonders empfehlenswerte Schnäppchen, die ihr schon für unter 10€ bekommt. Wer lieber selbst stöbern möchte, findet den Sale hier:

Unter den besonders günstigen Angeboten finden sich mal wieder einige Capcom-Hits wie Resident Evil 2 und Devil May Cry 5. Wer auch nur ein bisschen was für atmosphärische Shooter übrig hat, sollte zudem Metro Exodus nicht ignorieren. Hier unsere Auswahl:

Im Xbox Store laufen gerade übrigens auch noch ein paar Angebote für Xbox Series und Xbox One, die nicht Teil des Deals Unleashed Sales sind. Zum Beispiel bekommt ihr noch gut eine Woche lang Cyberpunk 2077 für 27,99€ statt 69,99€ - eine gute Gelegenheit, das Hauptspiel noch nachzuholen, bevor die große Erweiterung Phantom Liberty erscheint. Zur Übersicht über alle reduzierten Spiele kommt ihr mit diesem Link:

Besser Xbox Game Pass holen?

Unter den hunderten Spielen, die im Xbox Game Pass enthalten sind, befinden sich auch einige, die es im Sale gerade günstiger gibt.

Einige der Spiele, die ihr gerade im Xbox Store Sale gerade günstiger bekommt, sind auch im Xbox Game Pass enthalten, darunter zum Beispiel Mortal Kombat 11, Hellblade und Ori and the Blind Forest. Bei einem monatlichen Preis von 10,99€ ist es deshalb eine Überlegung wert, ob man sich statt des Einzelkaufs nicht gleich ein Abo und damit Zugriff auf hunderte Spiele auf einmal holt. Mehr zum Xbox Game Pass für Konsole könnt ihr hier erfahren:

