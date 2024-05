Xbox-Spiele im Angebot: Diese 10 Open-World-Hits gibt’s jetzt bis zu 80% günstiger!

Im Xbox Store gibt es gerade rund 500 Spiele günstiger, darunter große Open-World-Hits.

Wer Lust hat, sich mal wieder so richtig in einer großen, offenen Spielwelt auszutoben, sollte mal einen Blick auf die aktuellen Angebote im Xbox Store werfen. Dort findet ihr nämlich gerade mehr als 500 reduzierte Titel für Xbox Series und Xbox One, unter denen sich auch eine ganze Reihe von Open-World-Spielen befinden. In diesem Artikel haben wir euch zehn Highlights herausgesucht. Wer lieber selbst stöbern will, findet die Angebote hier:

Die Dauer der Deals ist übrigens unterschiedlich, viele laufen aber nur noch bis Montag. Allzu viel Zeit bleibt euch also nicht mehr.

Xbox Store: Diese 10 Open-World-Spiele gibt es jetzt günstig

3:56 Assassin's Creed Mirage: So viel Authentizität steckt im virtuellen Bagdad

Mit Hogwarts Legacy und Cyberpunk 2077 (Letzteres übrigens auch in der Ultimate Edition mit der Erweiterung Phantom Liberty) sind zwei der größten Open-World-Hits der letzten Jahre unter den Angeboten. Außerdem ist fast die ganze Assassin’s Creed-Reihe mit dabei. Selbst das noch junge Assassin’s Creed Mirage, das die berühmte Serie wieder näher an ihre Ursprünge geführt hat, gibt es bereits zum halben Preis.

11:36 Gotham Knights - Test-Video zum Open-World-Actionspiel

Schon eher ein Geheimtipp als ein echter Hit ist Gotham Knights. Trotz des AAA-Budgets konnte das Open-World-Actionspiel, in dem ihr in die Rollen von Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin schlüpft, die hohen Erwartungen zum Release nämlich nicht erfüllen. Zum jetzigen Schnäppchenpreis mit 80 Prozent Rabatt sollten Batman-Fans dem Spiel trotz einiger Macken aber mal eine Chance geben.

Vor dem Kauf solltet ihr jedoch beachten, dass ein paar der Spiele aus dem aktuellen Xbox Store Sale, etwa das erwähnte Gotham Knights, auch im Xbox Game Pass oder in EA Play enthalten sind. Da euch die Abos noch viele weitere Spiele bieten, könnten sie eventuell der bessere Deal für euch sein, sofern ihr die Games nicht unbedingt dauerhaft besitzen wollt.

Ihr wollt noch mehr günstige Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden? Dann schaut auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder werft einen Blick auf diese Artikel: