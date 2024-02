Xbox-Spiele ab 1,99€: Jetzt bis zu 95% Rabatt im neuen Xbox Store Sale sichern!

Gerade könnt ihr Xbox-Spiele von Electronic Arts günstig abstauben, einige Schnäppchen gibt's schon für unter 5€.

Der Xbox Store hat einen neuen Sale mit Xbox-Spielen aus dem Hause Electronic Arts gestartet: Ihr könnt jetzt viele große AAA-Hits und auch ein paar kleinere Geheimtipps mit bis zu 95 Prozent Rabatt für Xbox Series und Xbox One abstauben! Auch aktuelle Titel aus 2023 sind mit dabei, insgesamt gibt es 71 Sonderangebote. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

Die Deals laufen in der Regel noch bis zum Vormittag des 5. März, es kann aber Ausnahmen geben.

EA Sale im Xbox Store: Das sind die Highlights

Selbst unter den jüngeren Titeln gibt es bereits starke Rabatte, wobei vor allem Sportspiele wie EA Sports FC 24 und Madden NFL 24 deutlich reduziert sind. Die größten Preisnachlässe finden sich aber natürlich unter den schon etwas älteren Spielen. Hier gibt es Schnäppchen, die ihr schon für weniger als 5€ abstauben könnt.

10:17 Need for Speed Heat - Testvideo zum besten NfS seit langem

Beispielsweise kostet der Rennspielhit Need for Speed Heat nur noch schlappe 3,49€. Falls ihr einen realistischeren Look bevorzugt, fahrt ihr mit diesem Teil der Reihe besser als mit dem comichaften Nachfolger Need for Speed Unbound, den es ebenfalls im Angebot gibt. Wer hingegen Lust auf packende Weltraumschlachten hat, kommt mit Star Wars Squadrons, das von 39,99€ (UVP) auf 1,99€ reduziert ist, sogar noch günstiger weg.

Hier eine kleine Auswahlliste mit Highlights aus dem Sale:

Vor allem unter den älteren Spielen im Sale sind viele übrigens auch in EA Play enthalten. Sogar das Dead Space Remake ist bereits dabei. Da das Abo schlappe 3,99€ im Monat kostet, könnte das der bessere Deal für euch sein, falls es euch nicht wichtig ist, die Spiele dauerhaft zu besitzen. Mehr über EA Play und die enthaltenen Spiele erfahrt ihr hier:

