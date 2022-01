Im Xbox Store beziehungsweise im Microsoft Store läuft ein neuer Sale namens „Jetzt-oder-nie-Angebote“, in denen ihr rund 200 Spiele für Xbox One und Xbox Series günstiger bekommt. Darunter befinden sich ein paar große AAA-Hits wie Far Cry 6 und Resident Evil 8, aber auch viele kleine Indie-Geheimtipps sowie einige schon etwas ältere, dafür aber auch besonders günstige Titel. Die Deals laufen noch bis zum 17. Januar. Hier eine Auswahl:

Die Übersicht über sämtliche „Jetzt-oder-nie-Angebote“ für Xbox One und Xbox Series findet ihr hier:

Ein paar der Spiele, die ihr im Sale günstiger bekommen könnt, sind auch im Xbox Game Pass enthalten. Den ersten Monat Xbox Game Pass Ultimate könnt ihr derzeit für nur einen Euro bekommen. Falls es euch reicht, das betreffende Spiel nur durchzuspielen, und es euch nicht wichtig ist, es dauerhaft zu besitzen, ist das eventuell der bessere Deal: