Xbox-Spieler verliert nach 15 Jahren Zugriff auf seinen Account und nutzt die Gelegenheit, sich eine PS5 zu holen - die er sowieso schon lange wollte

Durch eine unglückliche Trennung hat dieser Xbox-Spieler nicht nur seine Konsole, sondern auch sein Konto und Zugriff darauf verloren, wie er schreibt. Jetzt satted er einfach auf eine PS5 um.

David Molke
16.01.2026 | 17:05 Uhr

Eigentlich habe er schon eine ganze Weile "lowkey" mit einer PS5 geliebäugelt, schreibt ein Reddit-Nutzer in seinem Beitrag. Letzten Endes habe er den Wechsel von seinem geliebten Xbox-Account aber nie vollzogen, unter anderem, weil er schon so viel Geld in ihn investiert hatte. Jetzt drängte sich der Wechsel aber geradezu auf – durch einen unglücklichen Verlust.

Xbox-Fan wechselt nach dramatischem Konto-Verlust zur PS5

Die genauen Umstände der Trennung, die zu dem Verlust geführt hat, werden nicht erläutert. Es klingt aber ziemlich übel. Reddit-User HumanPanda_95 schreibt in mehreren Kommentaren, dass er nicht nur den Zugriff auf sein Konto, sondern auch die Xbox-Konsole selbst verloren habe, weil die ehemalige Partnerin alles mitgenommen habe – auch das Handy, das zur Zwei-Faktor-Authentifizierung genutzt wurde.

Zu sämtlichen Empfehlungen, wie versucht werden könnte, zumindest das Konto mit seiner offenbar recht umfangreichen Spielesammlung zurückzubekommen, schreibt HumanPanda_95 nur, schon wirklich alles versucht zu haben – und dass es aussichtslos wäre.

Aber die Sache hat zumindest auch einen kleinen, positiven Aspekt: Durch diesen herben Verlust sei der Entschluss gereift, auch unter die Xbox-Zeit einen Schlussstrich zu ziehen und endlich die PS5 auszuprobieren. Diesen Wunsch habe der Spieler oder die Spielerin schon länger gehegt, habe sich aber nie losreißen können.

Die Xbox sei seit vielen, vielen Jahren der Heimathafen von HumanPanda_95 gewesen. Einzig bei der PS2 habe die Person eine Ausnahme gemacht und ausgiebig im PlayStation-Bereich gespielt. Nach dem Verlust der aktuellen Xbox wurde ihr eine PS4 geschenkt, aber die Konsole oder der zugehörige Controller hätten leider so gut wie gar nicht mehr funktioniert. Ein Grund mehr für ihn, sich eine PS5 anzuschaffen.

"Lowkey wollte ich jetzt schon seit einer Weile eine PS5, aber ich war loyal zur Xbox, seit ich ein Kind war, mit Ausnahme der PS2. Da mein Account gestohlen wurde, dachte ich, es wäre der perfekte Zeitpunkt, den Wechsel zu vollziehen."

Genau das sei jetzt geschehen. Bisher wurde auf der neuen Konsole vor allem Ghost of Tsushima gespielt. Offenbar mit großer Freude, weil HumanPanda_95 auf jeden Fall plant, sich auch noch Ghost of Yotei zu holen. Außerdem wolle er sich Spider-Man 2 zu kaufen und Heavy Rain stehe ebenfalls auf der Liste.

Wie würdet ihr damit umgehen, wenn ihr den Zugriff auf euer Konto verlieren würdet? Hättet ihr auch Lust, zu wechseln?

