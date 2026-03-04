Pokémon Wind/Welle - Open World: Alles, was wir bislang über die neue Insel-Region wissen

Hier sind alle bisherigen Infos zur Open World von Wind und Welle.

Pokémon Wind & Welle läuten im kommenden Jahr die 10. Taschenmonster-Generation auf der Nintendo Switch 2 ein. Der Debüt-Trailer, der im Zuge des Pokémon Days Ende Februar veröffentlicht wurde, gibt uns bereits einen guten ersten Eindruck von der Spielwelt. Schauen wir die uns doch mal genauer an!

Die wichtigsten Infos zu Pokémon Wind/Welle noch einmal im Überblick:

Release: 2027 (ein konkretes Release-Datum gibt es noch nicht)

Plattform: Exklusiv für die Nintendo Switch 2

Was ist bereits über die Region von Pokémon Wind & Welle bekannt?

3:32 Pokémon Wind und Welle: Erster Trailer zeigt die neue Spielwelt und schicke Switch 2-Grafik

Open World

The Pokémon Company hat bereits offiziell bestätigt, dass es sich bei Wind & Welle wie schon in Pokémon Karmesin und Purpur erneut um ein Open World-Abenteuer handelt.

Ein paar weitere Beobachtungen basierend auf dem Debütrailer:

Frei herumlaufende Pokémon: Der Trailer zeigt außerdem, dass Pokémon wie in den Editionen der neunten Generation sichtbar in der Spielwelt herumlaufen und natürlich warten diese nur darauf, von uns eingefangen zu werden!

Der Trailer zeigt außerdem, dass Pokémon wie in den Editionen der neunten Generation sichtbar in der Spielwelt herumlaufen und natürlich warten diese nur darauf, von uns eingefangen zu werden! Die Spielwelt versetzt uns in ein tropisches Setting: Wir streifen durch saftig grüne Dschungel und erkunden weite Strände, während wir auf türkisblaues Wasser blicken.

Wir streifen durch saftig grüne Dschungel und erkunden weite Strände, während wir auf türkisblaues Wasser blicken. Im Trailer sehen wir zudem eine sumpfartige Gegend sowie ein Areal, das sich offenbar in der Nähe oder an einem Vulkan befindet und ein molliges Zuhause für Feuerpokémon bietet. Für Abwechslung bzw. unterschiedliche Biotope innerhalb der Open World scheint also gesorgt zu sein.

Natürlich gibt es auch Städte und Siedlungen: So zeigt der Trailer mehrere Orte sowie Gebäude, darunter eine Ansammlung von Häusern, die mit Stelzen auf dem Wasser gebaut wurden.

So zeigt der Trailer mehrere Orte sowie Gebäude, darunter eine Ansammlung von Häusern, die mit Stelzen auf dem Wasser gebaut wurden. Auch Wasser bzw. der Ozean spielt diesmal offenbar wieder eine größere Rolle und nimmt wieder mehr Platz in der Spielwelt ein. Wir gehen davon aus, dass wir via Surfer von Insel zu Insel hoppen können.

Inspiriert von Südostasien

IGN sowie einige adleräugige Mitglieder der Pokémon-Community sind derweil recht überzeugt davon, dass die Spielwelt von Pokémon Wind & Welle stark von Südostasien, genauer von Ländern wie Malaysia, Indonesien sowie von den Philippinen inspiriert ist.

Darauf deutet unter anderem ein im Trailer gezeigtes Areal, das an die Reisterrassen von Banaue auf den Philippinen erinnert. Auch Häuser auf Stelzen erinnern an südostasiatische Architektur.

Eine offizielle Bestätigung seitens The Pokémon Company bezüglich der Inspiration hinter der Open World von Wind und Welle steht aber noch aus. Traditionell sind die Spielwelten der Pokémon-Spiele allerdings immer von realen Orten inspiriert: Paldea, die Region, die wir in Karmesin und Purpur erkunden, ist beispielsweise an Spanien angelehnt.

Viele Fragen zur neuen Spielwelt sind allerdings noch offen: Zum Beispiel wissen wir noch gar nicht, wie die neue Inselregion überhaupt heißt und ob wir uns erneut über regionale Pokémon-Formen im Stile der Alola-Formen aus Pokémon Sonne und Mond freuen dürfen.

Pokémon Wind und Welle erscheinen 2027 exklusiv für die Nintendo Switch 2. Ein konkretes Release-Datum steht noch aus.

Freut ihr euch auf Pokémon Wind & Welle? Und was sind eure Wünsche und Erwartungen an die Open World, insbesondere wenn ihr an Karmesin und Purpur zurückdenkt?